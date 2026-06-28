Posljednji ples Modrića i Ronalda: Može li hrvatski kapetan još jednom pokvariti planove?

Hrvatska je u noći sa subote na nedjelju slavila protiv Gane 2:1 i tako izborila šesnaestinu finala, gdje će je čekati Portugal koji je u posljednjem kolu remizirao protiv Kolumbije.

Bit će to finalna utakmica dvojice legendi, ne samo Real Madrida nego i nogometa općenito – dvoboj Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Bit će to "last dance", kako je u naslovu stavio britanski The Sun.

Utakmica je to dviju momčadi koje su po mnogočemu slične. I Portugalci i Hrvatska imaju novu generaciju pred vratima, dok još uvijek značajnu ulogu imaju legende prošlosti. No, dok Modrić u većini slučajeva i dalje ispunjava sve svoje obveze, prema Cristianu Ronaldu mnogi ne gledaju više toliko blagonaklono.

Napadač Portugala jest nešto stariji od Modrića, a posljednjih godina igra u Saudijskoj Arabiji, daleko od ozbiljnog nogometa. To je za mnoge znak da je Portugalac više teret nego talisman ove momčadi.

"Da mu na dresu ne piše Ronaldo, mislili biste da je na terenu neki prosječni igrač. Ne izgleda kao čovjek koji je zabio skoro tisuću golova i imao takvu karijeru kakvu je imao. Na ovom Svjetskom prvenstvu bio je u ofsajdu više puta nego što pamtim... Bezopasan je, ne izgleda kao da će zabiti i nije mi jasno zašto je uopće na terenu", oštar je bio komentator ESPN-a.

S druge strane, o Modriću se pišu potpuno suprotni tekstovi. Asistencijom za Vlašića Modrić je postao najstariji asistent u povijesti Svjetskog prvenstva, a povratak u obranu oduševio je mnoge.

"Modrić je postao najstariji igrač koji je upisao asistenciju na Svjetskom prvenstvu kada je u 83. minuti namjestio pobjednički gol Nikole Vlašića, a Hrvatska je pobijedila Ganu 2:1 i osigurala drugo mjesto u skupini L. Ne samo to, Modrić je u sudačkoj nadoknadi izblokirao jedan pokušaj Gane u vlastitom kaznenom prostoru i tako spriječio pogodak koji bi afričkoj momčadi donio drugo mjesto iza Engleske", napisao je ESPN koji je dodao kako je četrdesetogodišnji veznjak nosio Hrvatsku do nokaut-faze.

Cristiano je nedvojbeno veće ime, ali izgleda da je Modrić ipak bolje ostario. Hoće li nakon poglavlja nazvanog "Zlatna lopta" zaključati i Ronaldovo poglavlje "Portugalska reprezentacija", tek treba vidjeti.