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Evo kada i protiv koga Hrvatska igra sljedeću utakmicu na SP-u

Evo kada i protiv koga Hrvatska igra sljedeću utakmicu na SP-u
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Hrvatska kao druga u skupini zna da će svoju utakmicu šesnaestine finala igrati 3. srpnja

28.6.2026.
1:07
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Philadelphiji s 2-1 (1-0) u posljednjem, trećem kolu skupine L Svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta.

Istovremeno je Engleska pobijedila Panamu s 2-0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa sedam bodova. Hrvatska je skupila šest, dok dalje ide i Gana s četiri boda i s trećeg mjesta.

Hrvatska kao druga u skupini zna da će svoju utakmicu šesnaestine finala igrati u petak, 3. srpnja u Torontu u jedan ujutro po našem vremenu. Protivnika u ovom trenutku pisanja teksta ne znamo, ali to će biti drugoplasirana ekipa iz skupine K što će biti Portugal ili Kolumbija. U nekom slučaju možda i DR Kongo, ali ta je šansa jako mala.

Portugal i Kolumbija igraju međusobno i pobjeda Kolumbije ili remi bi značio da su oni prvi te da Hrvatska ide na Portugal. Portugal će izbjeći Hrvatsku u slučaju pobjede, a tada bi Vatreni išli na Kolumbiju. Eventualna osmina finala donijela bi nam Španjolsku ako uspiju proći Austriju/Alžir.

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