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Dvostruki svjetski prvak ne pamti ovakav debakl: Savez otkazao let reprezentativcima

Dvostruki svjetski prvak ne pamti ovakav debakl: Savez otkazao let reprezentativcima
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Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

U skupini su završili iza Zelenortskih Otoka, a nisu uspjeli proći iako u nokaut fazu prolazi 32 od 48 ekipa

27.6.2026.
21:21
Sportski.net
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
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U 3. kolu skupine H Svjetskog prvenstva Urugvaj je igrao protiv Španjolske i izgubio 1-0, a Zelenortski Otoci protiv Saudijske Arabije odigrali su nulu. Španjolska je nakon svih svojih odigranih utakmica u prvoj fazi prva u skupini H sa sedam bodova. Zelenortski Otoci su drugi s tri boda, Urugvaj i Saudijska Arabija imaju po dva. 

Urugvaj je sigurno ispao s prvenstva s dva remija i porazom što je apsolutni debakl za naciju koja obožava nogomet i koja ima dva naslova svjetskih prvaka. U skupini su završili iza Zelenortskih Otoka, a nisu uspjeli proći iako u nokaut fazu prolazi 32 od 48 ekipa. Malo je reći da je urugvajska javnost ogorčena tim rezultatima, a Urugvajski nogometni savez odlučio je kazniti ekipu na zanimljiv način.

Naime, kako pišu urugvajski mediji, savez je otkazao privatni let za reprezentaciju te će se svi morati snalaziti s komercijalnim letovima. Izbornik Bielsa je rekao da je urugvajska kampanja potkopana naivnim obrambenim pogreškama i lošom napadačkom učinkovitošću, pri čemu momčad nije uspjela pretvoriti dovoljno prilika. 

Urugvajska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Marcelo Bielsa
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