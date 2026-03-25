Gorivo nikad skuplje, evo savjeta kako uštedjeti! Šebalj: 'Ova navika vas najviše košta'

'DIZELOKLIZMA?' /

Euro i 73 centa, toliko danas košta litra dizela, pa je jedan gospodin u Virovitici mislio da je zgodno prije toga natočiti 400 litara u kanistere. I naravno da to nije jedini takav slučaj. Zato nije čudno da na nekim benzinskim postajama dizela već nedostaje.

Ako niste među 1 posto hrvatskih vozača koje ova naftna kriza ne dotiče, jer imaju auto na struju, donosimo savjete kako uštedjeti gorivo.

"Prvo i osnovno je redovito servisiranje automobila. Pa sad u ovom prijelaznom razdoblju možda ne uključivati klimu, isto tako treba napumpati gume, što manje stiskat gas u gradu, ponekad ljudi jure od semafora do semafora, a nekad zaista nije potrebno", savjetuje Juraj Šebalj, vozač utrka i autonovinar. Više doznajte u prilogu