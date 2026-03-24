Cetinski postao reprezentativac u sportskom ribolovu! Za Direkt otkriva je li teže pjevanje ili ribičija

On pjeva Blago onom tko te ima, a sada ribiči kažu blago nama što imamo tebe. Tony Cetinski je postao hrvatski reprezentativac u sportskom ribolovu.

Nisu ribičke priče, Toni se posve ozbiljno bacio se u ribolov. Na nedavnom državnom natjecanju Cetinski je osvojio srebro, a u ukupnom poretku bio je četvrti u disciplini Trout Area. Riječ o jezerskom pecanju pastrva s umjetnim mamcima. Tako je i izborio svoje mjesto u reprezentaciji, pa će u studenom otputovati u Japan, na svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu. Čovjek koji je već 40 godina na pozornici, trenirao je od osam ujutro do osam navečer, i po snijegu i na -5.

Za Direkt je otkrio kako se počeo baviti ribolovom i je li teže pjevanje ili ribičija.

"Nisam nikada lovio ni pastrve ni slatkovodnu ribu. Samo sam vezan uz more, imam ekipu svoju, imam svoj mali brodić i cijeli život idem na more i pecam. Ali nisam očekivao da ću jednog dana doći na jezero udruge sportskih ribolovaca invalida Domovinskog rata koji su me ugostili. Ja sam ih pitao mogu li malo probati, i taj dan sam se zarazio.

Tjedan dana prije natjecanja sam savladao tehniku, trenirao sam po cijele dane, doslovno od 8 ujutro do 8 navečer, nije mi smetao ni snijeg ni kiša. Tako me uzelo to..u svemu sam takav. Prvo krene kao šala, pa shvatim to jako ozbiljno.

Nije ni lakše ni teže od koncerata...ali evo, mi smo bukirani s koncertima, ali ostavili smo taj studeni jer putujem u Japan i jako sam sretan i uzbuđen i drago mi je zbog interesa", kazao nam je Tony Cetinski, pjevač i hrvatski reprezentativac u sportskom ribolovu.