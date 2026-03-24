Novi hobi Tonyja Cetinskog pretvorio se u veliki uspjeh: Ide na Svjetsko prvenstvo s reprezentacijom

Tony Cetinski već godinama gaji veliku ljubav prema ribolovu, no malo je poznato da ga je upravo taj hobi nedavno odveo u potpuno novu sportsku avanturu – i to na svjetsku razinu.

Naime, Tony je ostvario zapažen uspjeh u Trout Area ribolovu te se plasirao među četvoricu najboljih natjecatelja koji će predstavljati Hrvatsku na 6. Svjetskom prvenstvu u ovoj disciplini, koje će se 13. i 14. studenog održati u Japanu.

Foto: Facebook/Area Trout Croatia

Ozbiljan i uporan

Njegov ulazak u svijet natjecateljskog ribolova bio je spontana odluka. Kako je ispričao predsjednik Udruge športskog ribolova Mirsad Čustić za morski hr, sve je počelo kada je Tony poželio samo isprobati slatkovodni ribolov.

Vrlo brzo pokazalo se da ga je nova disciplina potpuno osvojila, pa je ubrzo zatražio i priključenje Hrvatskoj ligi pod okriljem Hrvatskog sportsko-ribolovnog saveza. Iako je u početku postojala doza skepse zbog njegova statusa velike glazbene zvijezde, Tony je na treninzima pokazao iznimnu ozbiljnost, upornost i radnu etiku.

Iako ribolovom bavi od djetinjstva, do sada je bio usmjeren ponajprije na morski ribolov.

S tehnikom Trout Area ribolova upoznao se tek tjedan dana prije početka lige, no unatoč vrlo kratkom vremenu za pripremu, brzo je savladao sve potrebne vještine. Nakon šest kola i čak 90 odigranih mečeva, Cetinski je zauzeo ukupno četvrto mjesto, čime je osigurao mjesto u hrvatskoj reprezentaciji. U jednom kolu uspio se popeti i na drugo mjesto te stati na pobjedničko postolje.

"Koliko je ozbiljno shvatio ovaj izazov, najbolje govori njegova predanost treninzima na vodu je izlazio i po snijegu, jakom vjetru i temperaturama ispod nule, gdje bi satima strpljivo pecao i usavršavao tehniku", kazao je Mirsad Čustić.

Tony: 'Presretan sam'

Sam Tony priznaje da su natjecanja bila izuzetno zahtjevna i iscrpljujuća, često su trajala i do dvanaest sati dnevno.

"Svaki vikend bio sam na vodi, trenirao i natjecao se. No osjećaj kada se sav trud isplati je nevjerojatan. Presretan sam zbog plasmana u reprezentaciju i odlaska u Japan. To je velika čast, ali i odgovornost", kazao je Tony.

