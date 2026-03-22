'Hoćete li se ispričati građanima Srbije?' Ovako je Tony Cetinski odgovorio...

Nakon što je nedavno otkazao koncert u Novom Sadu zbog, kako je objasnio, bolnih ratnih asocijacija koje dvorana SPENS budi kod dijela publike, Tony Cetinski (56) našao se na meti kritika pojedinih srpskih medija. Uoči nastupa u Ljubljani dočekalo ga je i izravno pitanje o mogućoj isprici.

Otkazivanje koncerta zakazanog za Dan žena i dalje izaziva reakcije u regiji. Cetinski je tada poručio kako ne želi nastupati u prostoru koji kod nekih ljudi izaziva teške uspomene iz devedesetih, no njegova odluka, kao i izjave njegove supruge Dubravke, naišle su na oštre kritike dijela javnosti u Srbiji.

U subotu su ga, uoči koncerta u Ljubljani, dočekali novinari beogradskog portala Telegraf. Prema njihovim navodima, pjevač je u dvoranu stigao s oko pola sata zakašnjenja u odnosu na najavljeni početak, a prije ulaska dobio je direktno pitanje - planira li se ispričati građanima Srbije.

Na provokaciju nije burno reagirao. Umjesto toga, kako prenosi Telegraf, samo se nasmiješio i kratko odgovorio: “Možda… Možda jednog dana.”

Na pozornicu je naposljetku izašao tek sat vremena nakon planiranog početka koncerta, što je dodatno privuklo pažnju okupljenih.

Odluka koja je odjeknula

Podsjetimo, hrvatski glazbenik Tony Cetinski otkazao je koncert u Novom Sadu nakon što su predstavnici udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvali izvođače da ne nastupaju u dvorani Spens ili da koncerte prebace na drugu lokaciju.

Apel je upućen povodom njegova koncerta zakazanog za 8. ožujka, ali i nastupa Jakova Jozinovića planiranog za 14. ožujka. Na konferenciji za medije istaknuli su kako bi poštovanje prema žrtvama trebalo biti iznad osobnih interesa, pozvavši glazbenike da preispitaju svoje odluke.

