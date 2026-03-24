Nije Lesi nego Dapang, ali vratio se kući i poveo drugih šest ukradenih pasa

PUTOVANJE OD 17 KM /

Iz Kine, priča kakvu još niste čuli. Koja više zvuči kao moderna basna nego stvarnost. Sedam ukradenih pasa prešlo je nevjerojatan put od 17 kilometara kako bi se vratili kući. Postali su viralni hit i naš hit dana. Ovo je ta herojska skupina: u kojoj su zlatni retriver, labrador, njemački ovčar i pekinezer: ali vođa puta bio je maleni korgi imena Dapang. Hodali su preko autoputa i polja, danju i noću, po temperaturama ispod nule i to ukupno nevjerojatnih 17 kilometara. Pobjegli su iz kamiona, nakon što ih je netko ukrao i u njega strpao: i nakon duge šetnje stigli nazad kući.