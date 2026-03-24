Skorinov poučak o benzinskom turizmu: Susjede sprječava cijena, kod nas je najskuplje

EUROPU TRESE PANIKA /

I tako smo u 24 dana došli od likvidacije Ajatolaha do slovenskog kvarteta Duh koji pjeva Kamo odlaziš draga nafto. Inače europu trese panika prekograničnog tankanja - Austrijanci idu u Sloveniju, Slovenci u Hrvatsku, Nizozemci u Belgiju, Belgijanci u Luksemburg, Poljaci u Slovačku, pa je Slovačka uvela mjeru prema kojoj strancima naplaćuje više za benzin. Fora je u tome da u gotovo svakoj zemlji gdje je gorivo jeftinije - država na neki način ograničava cijenu, odnosno uzima manje od trošarina - pa kao zašto bi nauštrb našeg proračuna neki susjed imao koristi.

Zato je naš ministar danas rekao "Ukidamo benzinski turizam" i na autocestama će se moći naplaćivati još skuplje nego dosad, iako je i dosad na odmorištima bio skuplji benzin. Doduše to ne sprječava nekog Mađara da tanka na nekoj manjoj lokalnoj crpki u Hrvatskoj, ali ok. Ono što ga sprječava je cijena. U Mađarskoj je jeftinije gorivo. I u Srbiji i u BiH i u Sloveniji je jeftinije nego u Hrvatskoj. Puni spremnik od 50 litara benzina ste dosad tankali za 75 eura, ubuduće ćete za 81 euro. Dizel dosad 77,5 - a sad ide na 86,5 eura. Znači 9 eura više. Ministar financija odgovarao je večeras na pitanja Katarine Brečić upravo o tome.