Otkriven identitet čovjeka koji je bio anoniman kad je to bilo nemoguće: 'Ime nije bitno'

Propituje smisao ratova, suprotstavlja se autoritetima, ruga se konzumerizmu, ismijava svijet umjetnosti. I sigurno mu je sve to bilo lakše dok nitko nije znao tko je. Ali sada Reuters tvrdi da je otkrio identitet jednog od najvažnijih umjetnika današnjice, Banksyja. Iako ni uličnim umjetnicima ni povjesničarima umjetnosti nije jasno: zašto su to uopće radili? I zašto netko ovaj put nije rekao – zaustavite Reuters?

"Postao je neka vrsta hibridnog uličnog umjetnika, društvenog aktivista, reklamnog hakera, crtača grafita, sve u jednom." Tako je dosta precizno opisan u jednom od brojnih dokumentaraca najpoznatiji nepoznati umjetnik današnjice, "anoniman u doba kada je gotovo nemoguće biti anoniman".

'Ime nije bitno, bitan je rad'

Čovjek kojemu je anonimnost, kako je sam rekao, bila supermoć, možda više nije anoniman. Barem se tako tvrdi u ogromnom tekstu Reutersa, koji je za Banksyjevim identitetom tragao u Londonu, New Yorku i bombardiranom selu u Ukrajini gdje su se pojavili njegovi murali. Reutersov tekst ima osam tisuća riječi, a u njemu se, kako tvrde, izvan svake sumnje dokazuje da se on zove Robin Gunningham, ime koje smo prvi put čuli prije još 18 godina u tabloidu Daily Mail, kada je čak prikazana i njegova slika, no Reuters nigdje ne objašnjava zašto su se uopće upustili u potragu.

Jer, kako za Direkt tumači Krešimir Golubić, jedan od istaknutih hrvatskih uličnih umjetnika - na sceni se ionako već godinama zna tko je Banksy, ali to nikome nije u interesu razotkriti. "Što se ovih dana dogodilo s pričom o Banksyju me iskreno žalosti, jer upravo zahvaljujući svojoj skrivenosti taj umjetnik može komentirati svjetska politička događanja. U vremenima kada se apsolutno sve može pratiti, on ostaje anoniman i to je najveće blago koje imamo kod tog umjetnika", ističe Golubić.

Krešo je upravo vodio grupu gimnazijalaca na biciklističku turu, baš na temu ulične umjetnosti, pa smo i njih pitali bi li željeli znati Banksyev identitet. "Možda nije nužno, ali iskreno, mene to zanima jer iza njegove umjetnosti stoji netko. Pa mislim da je dobro za znati tko je to", kaže Ida Turkalj, učenica 3. razreda IV. gimnazije, dok njezin razredni kolega Nikola Labus kaže "iskreno, ja bih htio da on ostane anoniman, zato što daje neku čar tog njegovoj umjetnosti. Mislim da će mu možda pasti gledanost ako mu se otkrije identitet".

Knjigu Banksyjevih radova listali smo i s povjesničarem umjetnosti Franom Dulibićem koji je, kaže, i studentima pričao o njegovu djelu i identitetu. Je li njemu važno Banksyevo ime i prezime? "Ime nije bitno, bitan je rad, bitna je poruka, a poruka je izuzetno dobra. Likovnost je jasna čista, rukopis prepoznatljiv. Banksy je jedan duboko humani umjetnik koji svojim radovima želi popravljati svijet", naglašava Dulibić.

'Njegov rad je utjecajan'

I u tome je sigurno učinkovitiji ako je anoniman - Reuters tako podsjeća da je s godinama postao britansko nacionalno blago, u jednoj anketi Britanci su ga ocijenili popularnijim od Rembrandta, u drugoj je njegova slika "Djevojka s balonom" proglašena omiljenim umjetničkim djelom stvorenom u Britaniji. A sjetimo se da ju je sam uništio u trenutku kada je prodana na aukciji, da bi takva uništena slika kasnije bila prodana za gotovo deset milijuna funti.

"Njegov rad je utjecajan, on ima sljedbenike na ovaj ili onaj način, on je postao dio popularne kulture, ili ako hoćete opće kulture, jer na koncu rijetko tko danas ne zna za Banksyja", kaže Frano Dulibić.

I zato je bolje otkrivati ne umjetnika, nego njegovo stvaralaštvo - bilo da se radi o kritici potrošačkog društva, kapitalizma, policije i drugih autoriteta, kao na izložbi u Ljubljani koju smo za Direkt snimali preklani. "O Banksyju sigurno znamo da je iz Engleske, točnije iz Bristola, a koliko je držao do kraljevske obitelji i pokojne kraljice pokazuje njegovo djelo - prikazao ju je sa vražjim rogovima i psećim jezikom - dog save the queen", ispričali smo opisujući jedan od eksponata.

I baš kako ne bi izgubio oštricu u kritiziranju svih autoriteta, Banksy bi, vjeruju kolege umjetnici, trebao ostati anoniman. "Volio bih da se potvrdi da to ustvari nije on, i da nastavimo ovu njegovu čaroliju i dalje, i da i dalje može komentirati društveno politička zbivanja na svjetskom nivou kroz svoju umjetnost. U realnom vremenu", zaključuje Krešo Golubić.

Na Reutersov tekst umjetnik je odlučio ne reći ništa. Mural iz prosinca koji prikazuje dvoje djece kako leže na tlu i gledaju zvijezde posljednje je što je objavio. Prvi rad u 2026. godini čekamo uz želju da Banksy ostane - samo Banksy.