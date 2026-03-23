Razgovarali smo s hrvatskim odvjetnikom kojem je Chuck Norris slao pisma: 'Bio je naš kolega'

ZBOGOM, LEGENDO! /

On je uhvatio babu s kolačima, on od ajvara radi paprike, on sam pjeva u klapi, on je objesio sliku na zvučni zid, on vraća nepovratne boce.

Iz kornera je zabio gol glavom, u vaterpolu je golmanu zabio kroz noge, sunce škilji kad gleda njega, sam je izgradio kuću u kojoj je odrastao.

Svatko ima svoju omiljenu Chuck Norris foru. Napustila nas je legenda, internet fenomen. Bio je vojnik, glumac i majstor borilačkih vještina. Sinonim za neuništivog junaka. U jednom zagrebačkom kafiću svake godine slave njegov rođendan. A Rikardo Stojkovski je razgovarao i s našim odvjetnikom kojem je Chuck Norris slao pisma. Više doznajte u prilogu.