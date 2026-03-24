Div s istoka polagano umire! Sve je manje radnika, a mlade nije briga: 'Ona kaže da hoće, ali...'

"Promatrajte cvijeće i uživajte u romantici," tako je kinesko sveučilište u Sečuanu pozvalo studente da se tijekom proljetnih praznika zaljube. Razlog je sve lošija demografska slika države. Djece je sve manje i to je trenutno gorući problem jedne od najvećih sila svijeta.

RTL-ova kineska sugovornica žali se da neće tako skoro postati baka, pita li se njezinu 20-godišnju kći koja živi u Kini? "Ona kaže da hoće, ali ne više. Kaže jedan dva, dosta", kaže Mei Yan, Kineskinja s adresom u Zagrebu. Na pitanje zašto joj je odluka takva Mei odgovara: "Jer sada na djecu puno potroše novaca, treba ih čuvati, to joj je teško."

Kina je od 1979. pa do prije 20 godina vodila politiku jednog djeteta, zbog prenapučenosti u urbanim sredinama. No, sada nedostaje mlađeg stanovništva i radnika pa su potpuno promijenili politiku.

Marta Nimac, demografkinja na katedri za Demografiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu tvrdi da se promjene vide na radnoj snazi.

"U Kini kao i u većini razvijenih zemalja pa tako i u Europi, demografske promjene se zapravo vide i na odnosu radne snage i umirovljenih, priljeva mladih u radnu snagu, utječe na produktivnost zemlje. Fertilitet ima duboke posljedice na cjelokupnu ekonomiju", kazala je.

Tako već četvrtu godinu zaredom pada broj stanovnika, a Kina se bori raznim mjerama. Od razvoja gradova prilagođenih djeci, s boljim vrtićima, školama, zdravstvom i sadržajima za obitelji, pa do povećanja poreza na kontracepciju.