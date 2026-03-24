Trump objavio da pregovara s Iranom, oni tvrde da nema dogovora: Istina je negdje u sredini?

SAD SE JAVIO PRVI /

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da se vode vrlo uspješni pregovori s Iranom o kraju rata - malo se toga zna. Iran i dalje odbacuje da se uopće vode pregovori, iako se iz Teherana neslužbeno čuje da je kontakt s Amerikancima uspostavljen. Preko posrednika.

Iz Bijele kuće o pregovorima s Iranom za koje tvrde da se vode, tek kažu da je situacija promjenjiva. O svemu je Trump obavijestio i izraelskog saveznika. Teheran odbacuje da je uopće bilo pregovora, a iz vojnog vrha poručuju da će ratovati do potpune pobjede, a kroz Hormuški tjesnac ponavljaju mogu svi osim brodova neprijateljskih zemalja. S obzirom na ovu razinu kontrole i sposobnosti, nema potrebe za postavljanjem mina u Perzijskom zaljevu. Iz iranskog ministarstva vanjskih poslova za američki CBS tvrde da se SAD prvi javio putem posrednika i dao neke točke za pregovore. Nije jasno tko sve sudjeluje u tome.

