Ivan isprobao zanimljivu taktiku na benzinskoj: 'Ovako ću definitivno uštedjeti'

Od ponoći se vozimo na skuplje gorivo! Puni prosječni spremnik dizela skuplji je devet, a benzina šest eura. I to su cijene s Vladinim ograničenjima.

Benzinske postaje postaju nova špica zbog gužvi ponedjeljkom navečer prije promjene cijena goriva. Građani se žure napuniti spremnike prije nego što cijene porastu. "Došao sam ovdje natankati do kraja dok su cijene još nekako normalne. Za nas koji malo zarađujemo, to je jako puno," kaže Nik iz Zagreba.

Olga iz Zagreba izražava nezadovoljstvo situacijom: "Mislim da su cijene na autoputu u Italiji 1,70, no čitava ova situacija čekanja mi se ne sviđa. Svi idu, pa idem i ja."

Ivan točio u više automobila

Potražnja na INA-inim maloprodajnim lokacijama je u ponedjeljak bila 200 posto, odnosno tri puta viša nego na isti dan lani. Na benzinskoj postaji u Kaštelima, jedan vozač je došao s dva velika spremnika.

Ivan iz Zagreba kaže: "Ovo mi je već drugi auto koji točim danas. Nije samo jedan auto, nego njih više. Tako da definitivno ću uštedjeti." Ana iz Zagreba dodaje: "Ne brinu me puno jer se ne vozim često, ali sam svejedno došla iskoristiti ovo dok je jeftinije."

Prodaja plavog dizela, koji prodaje jedino INA, zabilježila je značajan porast. U prvom tjednu ožujka, prodaja je bila 400 posto viša nego lani. Ribari na otocima imaju najveće probleme zbog plavog dizela. "Mi te ljude ne možemo poslati sad na ulicu, raditi se mora nastaviti," ističe Antonio Šunjić iz Ceha za ribarstvo Hrvatske obrtničke komore.

Poljoprivrednik Ivica Ribičić iz Grabarja, koji uzgaja muzne krave i obrađuje hektare zemlje, naglašava problem visokih cijena goriva: "Velika cijena goriva će se odraziti na finalni proizvod i akumulirati veći troškovi."

Što je s poskupljenjem hrane?

Iz Udruge trgovine i logistike poručuju kako neće poduzimati nagle korake u pogledu cijena, ali član Savjeta Stjepan Roglić ističe: "Potrošač će u konačnici morati snositi kompletnu cijenu. Promjena cijena goriva trebala bi doći do krajnjeg potrošača kroz nekoliko tjedana, odnosno mjeseci."

Maja Bogović iz HGK dodaje da se poskupljenja hrane ne događaju odmah: "Ovisno o intenzitetu i trajanju krize, možemo očekivati malo oprezniju potrošnju. Svaka kriza ima utjecaj na potrošnju, pa će se u nekom dijelu sigurno preliti." Cijene žitarica poput pšenice, kukuruza i soje na burzama već su porasle između 10 i 15 posto, a nakon što poskupljenja krenu, samo se kotrljaju dalje.