Mračna predviđanja Hrvata o kraju krize: 'Završit će kao korona, sve će poskupjeti'

Na pregovore s Iranom i završetak neprijateljstva pozvala je iz Australije predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. U Australiji je potpisala sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Australije koji označava vrhunac višegodišnjih pregovora. Europska unija je treći najveći trgovinski partner Australije i drugi najveći izvor stranih ulaganja.

Von der Leyen je osudila iranske napade na civile i trgovačku plovidbu, rekavši da je zatvaranje Hormuškog tjesnaca neprihvatljivo. Nije osudila postupke Sjedinjenih Država i Izraela koji su započeli rat.

"Smatramo da je došlo vrijeme da se sjedne za pregovarački stol i okončaju neprijateljstva. Situacija je kritična za opskrbne lance energijom diljem svijeta. Svi osjećamo posljedice na cijene plina i nafte, naše poslovanje i naša društva. No od najveće je važnosti da pregovorima dođemo do rješenja koje će okončati neprijateljstva na Bliskom istoku", poručila je von der Leyen.

Pitali smo vas

U stalnoj rubrici Net.hr-a "Pitamo vas" i vas smo pitali što mislite kako će završiti ova energetska kriza. Sada donosimo nekoliko odgovora.

"Kao i korona. Narod će biti zbunjen, neki preplašeni, drugi opet prehrabri. Sve u svemu, sve će nam poskupjeti", smatra Helena Šabić, dok Dragutin Barić poručuje: "Kao i svaka. Narod će platiti svoje jer je nemoguće odviknuti se od pomodarstva".

Željka Benčik navodi: "Završit će kao i svaka. Gorivo će najednom i pojeftiniti, a sve ostalo će poskupjeti još i više i neće se vratiti na staro".

"Skočit će cijene biciklima", poručuje Biserka Čavala.

"Sad kad su vidjeli da mogu naplaćivati prolaz kroz Hormuški tjesnac, više nikad neće biti džabe — tako da ni cijene goriva vjerojatno više nikad neće pasti ispod euro i 60", uvjeren je Željko Horvat.