Ljubodrag oduševio komentarom o energetskoj krizi: Pogledajte što je sve rekao

PUN ENTUZIJAZMA /

Pred nama je najveća energetska kriza ove generacije - riječi su premijera Andreja Plenkovića koje su malo koga ostavile ravnodušnim.

Upravo zato nas je zanimalo kako na krizu gledaju različite generacije - od onih koji tek kreću u život do onih koji iz prakse znaju što je vožnja par - nepar.

Evo što kažu korisnici Doma u Trešnjevci

Razgovarali smo s korisnicima Doma za starije osobe Trešnjevska u Zagrebu. Marko smatra da nam se ne piše dobro. "Biblija kaže da će to i biti. Možete što god hoćete pričati. I bit će", govori nam Marko.

Ljubodrag je pak puno entuzijastični. "To neće dugo trajati jer je cijeli svijet pogođen. Indirektno su pogođene sve zemlje. Netko s cijenama hrane, netko nedostatkom ovoga-onoga. Ovo ne može dugo trajati, ja mislim još tjedan-dva. Ovo ne vodi ničemu."

