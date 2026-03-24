PUN ENTUZIJAZMA /

Ljubodrag oduševio komentarom o energetskoj krizi: Pogledajte što je sve rekao

Pred nama je najveća energetska kriza ove generacije - riječi su premijera Andreja Plenkovića koje su malo koga ostavile ravnodušnim. 

Upravo zato nas je zanimalo kako na krizu gledaju različite generacije - od onih koji tek kreću u život do onih koji iz prakse znaju što je vožnja par - nepar.

Evo što kažu korisnici Doma u Trešnjevci 

Razgovarali smo s korisnicima Doma za starije osobe Trešnjevska u Zagrebu. Marko smatra da nam se ne piše dobro. "Biblija kaže da će to i biti. Možete što god hoćete pričati. I bit će", govori nam Marko.

Ljubodrag je pak puno entuzijastični. "To neće dugo trajati jer je cijeli svijet pogođen. Indirektno su pogođene sve zemlje. Netko s cijenama hrane, netko nedostatkom ovoga-onoga. Ovo ne može dugo trajati, ja mislim još tjedan-dva. Ovo ne vodi ničemu."

Više pogledajte u našem prilogu 

24.3.2026.
20:39
Ružica Đukić
Energetska KrizaRat Na Bliskom IstokuCijena GorivaDom Za Starije
Najnovije
Najgledanije
