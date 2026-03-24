Provjerili smo koje su cijene goriva na autocesti: To je razlog 'benzinskog turizma'

PRIJE MORA - NATOČITE /

Cijene goriva nisu svugdje ograničene. Ako krenete na put, na autocesti sve čekaju cijene bez ograničenja - zbog, kako su u Vladi objasnili - benzinskog turizma.

Prije mora - mora se gorivo natočiti izvan autoceste želite li koliko-toliko uštedjeti. Koliko je to moguće i autoprijevoznici će pokušati izbjeći benzinske na autocesti. Provjerili smo cijene na autocesti na tri benzinske postaje koje su se našle na našoj početnoj relaciji od Zagreba do Karlovca. Cijene benzina na autoputu kreću se od 1,68 do 1,71, a dizela od 1,86 do 1,88.

Do današnjeg poskupljenja brojni vozači nisu ni obraćali pozornost na razlike u cijeni na autocestama i ostalim prometnicama. Za dobrodošlicu turiste će dočekati i te razlike u cijeni. Više u prilogu...