EVO PO ČEMU SU POSEBNE /

Vojni stručnjak predlagao je kupnju Davidovih praćki prije četiri godine: 'To je best buy za Hrvatsku'

'Nijedan sustav nema karakteristike Davidove praćke i nije toliko dobar za RH obzirom i na cijenu i na mogućnosti jer ovo je sustav 'tailor made' za ovakve ugroze'

24.3.2026.
19:49
Marina Brcković
Predsjednik Zoran Milanović oštro je napao Vladu i ministra obrane zbog moguće nabavke "Davidove praćke". Protivi se kupnji oružja od Izraela koji, kaže, vojnu opremu prodaje i Srbiji. Davidova praćka izraelski je sustav obrane koji ruši moćne rakete srednjeg i velikog dometa baš kao što je ona srpsko-kineska. No, o mogućoj nabavi - vrhovni vojni zapovjednik kaže:

"Tako mi Boga, to se neće dogoditi". No, došlo je prije mjesec dana do službenog posjeta ministra obrane Izraelu. Je li se tada pregovaralo o "Davidovoj praćki" - iz MORH-a bez službenog komentara. Iako o svemu još nema službenih informacija, da je Davidova praćka idealan sustav protuzračne obrane za Hrvatsku - smatra stručnjak za raketne sustave i protuzračnu obranu Vilko Klasan. I sam je predlagao da se nabavi još prije četiri godine.

"Nijedan sustav nema karakteristike Davidove praćke i nije toliko dobar za RH obzirom i na cijenu i na mogućnosti jer ovo je sustav 'tailor made' za ovakve ugroze. Jedna bitnica je između 250 i 300 milijuna eura, mislim da je to 'best buy' za Hrvatsku", smatra Vilko Klasan, stručnjak za raketne sustave i protuzračnu obranu.

Davidova PraćkaVilko KlasanOružje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
