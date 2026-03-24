Vojni stručnjak predlagao je kupnju Davidovih praćki prije četiri godine: 'To je best buy za Hrvatsku'

Predsjednik Zoran Milanović oštro je napao Vladu i ministra obrane zbog moguće nabavke "Davidove praćke". Protivi se kupnji oružja od Izraela koji, kaže, vojnu opremu prodaje i Srbiji. Davidova praćka izraelski je sustav obrane koji ruši moćne rakete srednjeg i velikog dometa baš kao što je ona srpsko-kineska. No, o mogućoj nabavi - vrhovni vojni zapovjednik kaže:

"Tako mi Boga, to se neće dogoditi". No, došlo je prije mjesec dana do službenog posjeta ministra obrane Izraelu. Je li se tada pregovaralo o "Davidovoj praćki" - iz MORH-a bez službenog komentara. Iako o svemu još nema službenih informacija, da je Davidova praćka idealan sustav protuzračne obrane za Hrvatsku - smatra stručnjak za raketne sustave i protuzračnu obranu Vilko Klasan. I sam je predlagao da se nabavi još prije četiri godine.

"Nijedan sustav nema karakteristike Davidove praćke i nije toliko dobar za RH obzirom i na cijenu i na mogućnosti jer ovo je sustav 'tailor made' za ovakve ugroze. Jedna bitnica je između 250 i 300 milijuna eura, mislim da je to 'best buy' za Hrvatsku", smatra Vilko Klasan, stručnjak za raketne sustave i protuzračnu obranu.