Više od 1200 spasilaca Europe ispeklo zanat kod HGSS-a! Sad su im došli i Kinezi: 'Puno smo naučili'

Hrvatska gorska služba spašavanja najbolja je od najboljih. Znaju to dobro i spasioci, koji iz Kine dolaze u našu zemlju učiti od vrhunske ekipe.

"Krenuli smo s vrlo malo znanja. Ranije nismo imali sustavno organiziranu obuku za spašavanje na vodi. Puno su nas naučili. Od osnova, kako sve izvesti, o plovilima, pa čak i tehnike plivanja u nabujalim vodama te kako 'čitati' vodu", kaže Jin Shaohui, spasilac iz Kine.

Na poligonu Donja Dubrava blizu Varaždina već više od dva tjedna traje obuka spašavanja s voda i poplava.

"Danas su prolazili dio obuke navezanih plovila što će koristiti već sutra na rijeci Cetini. A upravo smo završili tečaj za upravljanje motornim, čamcem", kazao je Tomislav Crnković iz HGSS-a. Da su HGSS-ovci dobri učitelji, poznato je diljem svijeta. Do sada su obučili više od 1200 spasilaca iz raznih zemalja Europe. Više doznajte u prilogu Laure Damnjanović Šalamon.