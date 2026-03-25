Stiže Deborah! Ravnatelj DHMZ-a za Direkt otkriva: 'Bit će snježnih mećava, bujičnih poplava...'

Pola metra snijega i mećava u Lici i Gorskom kotaru. Orkanski udari vjetra od 110 kilometara na sat na velebitskom području i ogromne količine kiše u Rijeci. Oprostite se s proljećem, jer noćas nam stiže zima. Više detalja u RTL Direktu otkrio je ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Guttler.

Izdali ste crveno upozorenje za sutra za dvije regije. Čeka ih izuzetno opasno vrijeme?

Tako je. Imamo u ovom trenutku nekoliko desetaka upozorenja za različite tipove vremenskih događaja u Hrvatskoj. Nema dijela Hrvatske koji nije pod nekim nivoom upozorenje žuto narančasto crveno. Kao što ste rekli, trenutačno dva crvena upozorenja, jedno za područje Gospića, gospićku regiju Lika Gorski kotar. Tu imamo crveno upozorenje zbog velike količine snijega u kratkom vremenu preko pola metra, a drugo područje je područje Kvarnera i Rijeke. Udari udari vjetra preko 110 kilometara na sat.

Spomenuli ste snijeg. Lika, Gorski kotar moguće su i snježne mećave. Je li tako?

Tako je, očito će to utjecati na sigurnost prometa sutra tako da četvrtak nije dobar dan za promet.

Upozorili ste vozače najbolje da nitko nigdje ne ide.

Koliko je moguće. Bit će zaista otežano kretanje. Bit će poteškoća u čišćenju tih prometnica. To je taj četvrtak, tako da sutra nije dan za promet između sjevera i juga.

Očekuje se velika količina kiše?

Tako je. Kiše će biti više. Regije na karlovačkom području i na zagrebačkom području i na riječkom i gospićkom. Opet, fokus je na zapadnim dijelovima svih tih županija. Osim snijega i kiše bitno je naglasiti udare vjetra, ne samo u Velebitskom kanalu i na zapadu Hrvatske, nego i u središnjoj Hrvatskoj. Područje Zagreba je trenutačno pod narančastim upozorenjem za udare vjetra u četvrtak, ali isto tako u petak.

Što se očekuje po pitanju vjetra? Pročitala sam da su rekli da će biti iščupan iz stabala, da bi moglo nestati struje. Možete li nam reći lokalitete gdje bi moglo biti problema?

Kad govorimo o središnjoj Hrvatskoj, područje od Međimurske županije pa sve do Karlovca, brzine do 90 kilometara na sat. Na kontinentu ipak nešto manje nego u Velebitskom kanalu, na zapadu Hrvatske. I tu su onda tipične poteškoće sa srušenim stablima, granama, lebdećim krhotinama. Zaista potreban oprez u tom smislu i četvrtak i petak.

Rekli smo prvo jugo, a onda bura.

Tako je jugo već sada u noći. Nama nastaje ciklona na području Jadrana koja će se spustiti duž cijelu obalu, tako da u prvoj fazi je to jugo koje onda kasnije postaje bura na čitavom Jadranu.

Znači li to opet one poplavljene rive?

U ovoj prvoj fazi zaista Kvarner, sjever Hrvatske. Moguće je rizik tijekom ove noći od plavljena obala, a kasnije zbog bure. Poteškoće u prometu ne samo ovom cestovnom, nego katamarani, trajekti.

Kakvo će biti vrijeme u subotu i nedjelju?

Kad govorimo o subotu i nedjelju je ipak nešto mirnije, mirnije vremenski uvjeti. Lagani porast temperature, međutim, imat ćemo potencijalno problem s topljenjem snijega koji će pasti u četvrtak i petak. Potencijalne poplave tako da na krećemo s četvrtkom i petkom rizikom od urbanih i bujičnih poplava, a onda kasnije, subota i nedjelja treba malo paziti na rijeke. Znat ćemo ovih dana kad vidimo točno u kojem dijelu Hrvatske, Slovenije, Bosne, budući veliki snježni nanosi i oborine. Moći možemo dati točnu informaciju na koje rijeke obratiti pozor.

Kad govorimo o urbanoj bujične poplave koja su to područja?

Sva urbana područja, Karlovac, Rijeka, u nekim dijelovima i gospićke regije će to biti kiša, susnježica i snijeg.

Što se tiče Zagreba, što će se događati u Zagrebu?

Za Zagreb je glavna poruka za četvrtak i petak. Udari vjetra prvenstveno, trenutačno je narančasto upozorenje na opasne vremenske uvjete, crvene na izuzetno opasne vremenske uvjete, tako da je bitno, s obzirom na to da je tu velik broj naših građana, da obratimo svu pažnju, ne samo kretanju u prometu, nego i pješaci.

Ova oluja koja nam stiže i ima ime, zove se Deborah. Zanima me otkud je to ime uopće, tko je nazvao?

To je jedan europski pokušaj da pratimo američke trendove. Konkretno, Debori su kolege iz Italije dali naziv toj ciklone. Imamo puno više ciklona u Europi. Možda je malo krivi smjer davati pojedinačne imena u slučaju uragana.

Odakle Deborah zapravo sad stiže? Svi smo se već navikli da je proljeće? Otkud sada taj povrat zime?

Imamo jedan jako neobičan, specifičan tok zraka, hladnog zraka po središnjoj Europi sa sjevera koji nailazi na prepreku koja se zove Alpe i to su tipični školski uvjeti nastanka ciklona na području ili Genove ili sjevernog Jadrana. On će trajati vrlo kratko, relativno dva dana, ali donijet će na početku Hrvatske, a i susjednih zemalja, Slovenije i Bosne, dosta vremenskih izazova.

Kad nam se konačno vraća proljeće i imamo li odgovor na to pitanje?

Temperature će već polako početi rasti od subote i nedjelje, to povezano s rizikom topljenja snijega, ali početak sljedećeg tjedna i dalje je nestabilan. Imat ćemo oborine, neće biti tako mirnije kao što smo imali zadnja tri, četiri tjedna.

Neobično da smo imali zapravo neko rano proljeće. Visoke temperature. 18 stupnjeva je bilo stalno, sunčano i sad ovaj povratak zime

Zima će biti toplija od prosjeka. Ono što je problem vidimo sve češće, toplih duljih razdoblja u zimskoj sezoni početkom proljeća. To biljkama signal, počinju u svoju vegetaciju i onda brz i kratki prodor hladnog zraka koji čini rizik od mraza i daljnjih oštećenja. Tako da u svijetu globalnog zagrijavanja, nama se sve sezone zagrijavaju. Ljeto i zima, ali i dalje će se događati prodori hladnog zraka, ovisno o nekim sinoptičkim uvjetima.

Deborah će zapravo poremetiti to sve jer već je sad sve počelo cvjetati. Proljeće je u zraku

Temperature će padati za desetak stupnjeva. Nadam se ne previše preblizu ništice, ali postoji možda lokalno rizik od tog mraza.