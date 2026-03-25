Nadrealne snimke iz zaleđene pustinje: Stručnjaci otkrili što se krije iza ovog fenomena

Dok se Bliski istok bori s političkim nemirima, priroda je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima priredila spektakl kakav se rijetko viđa.

Snažna tuča i obilne kiše pogodile su dijelove zemlje, zbog čega je pustinjski snijeg prekriven bijelim pokrivačem.

Snimke koje je objavio meteorološki kanal Storm Centre brzo su postale viralne, prikazujući razmjere nevremena u regijama Fujairah, Al Dhafra i Ras Al Khaimah.

Nadrealni prizori

U Fujairahu je tuča neprestano padala po pustinjskom terenu, zbog čega su ledene kuglice stvorile tanak bijeli sloj na pijesku. Iznad područja nadvili su se tamni olujni oblaci, svjedočeći o snazi vremenskog sustava koji je zahvatio istočnu regiju, piše Khaleej Times.

Hail shower in Fujairah 😍 pic.twitter.com/89664nQGYS — Imran Roghani🇵🇰❤🇦🇪 (@ImranRoghani4) March 25, 2026

Prizor u Al Dhafri bio je još dramatičniji. Tuča se nakupila uz rubove dina, stvarajući bijele obrise na narančastom krajoliku i rijedak, gotovo nadrealan kontrast.

Today, the sand turned into ice as a layer of hail about 18 inches thick fell in Ras Al Khaimah, UAE. pic.twitter.com/26Qoyzs05D — Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 25, 2026

U međuvremenu, u Ras Al Khaimahu obilna tuča stvorila je bijeli pokrivač visok čak 46 centimetara na tlu. Snimke prikazuju stanovnike kako se igraju s ledom, dok su ceste i okolna područja ostala natopljena neprekidnom kišom.

Meteorolozi objasnili fenomen

Iako se ovi prizori čine nevjerojatnima, stručnjaci objašnjavaju da pojava leda u pustinji nije anomalija.

Oluje s tučom u UAE-u najvjerojatnije su upravo tijekom prijelaza iz zime u proljeće, kada atmosfera postaje nestabilnija. U tom razdoblju hladniji zrak u višim slojevima atmosfere susreće se s toplijim i vlažnim zrakom pri tlu, što stvara idealne uvjete za formiranje grmljavinskih oluja.

Planinska područja poput Ras Al Khaimaha i Fujairaha često bilježe jaču tuču jer teren potiskuje zrak uvis i time pojačava razvoj olujnih oblaka. Ipak, čak i otvorena pustinjska područja poput regije Al Dhafra mogu doživjeti snažnu konvektivnu aktivnost pri prolasku vremenskih sustava.

