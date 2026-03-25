Meteorolog predložio Amerikancima 'operativnu pauzu': Pogledajte što im se sprema

Snažan olujni sustav zahvatio je Saudijsku Arabiju i Perzijski zaljev, donoseći kišu, snažne vjetrove i jake pješčane oluje. Prognostičari upozoravaju na opasne uvjete na kopnu i moru do kraja tjedna, a nevrijeme prijeti i Iranu, javlja Arab News.

Saudijske vlasti upozorile su da će snažne do teške grmljavinske oluje u srijedu i četvrtak biti popraćene vjetrovima brzine veće od 60 kilometara na sat, smanjujući vidljivost i stvarajući visoke valove duž obalnih područja.

"To može dovesti do gotovo potpunog gubitka horizontalne vidljivosti, kao i valova duž obalnih područja koji bi mogli premašiti 2,5 metra", izvijestio je Saudijski nacionalni centar za meteorologiju na svojoj stranici.

Prema Arabia Weatheru, regionalnoj prognostičkoj stranici, oluju pokreće duboki sustav niskog tlaka koji međudjeluje s hladnim zrakom s gornjih slojeva i toplim, vlažnim strujama s juga - kombinacija koja stvara vrlo nestabilno vrijeme u cijeloj regiji.

This is a good graphic depicting simulated radar as an intense thunderstorm squall impacts the UAE, northern Saudi Arabia, southern Iran and northern Oman on Thursday.



Torrential flooding rains are likely. A few storms could also produce large hail, wind and isolated tornadoes. https://t.co/xt2qljF3Kp — Matthew Cappucci (@MatthewCappucci) March 25, 2026

Opasnost od malih tornada

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima obilne kiše padaju već nekoliko dana, a dijelovi Abu Dhabija i Ajmana bilježe gotovo godišnje količine oborina. Prema Nacionalnom centru za meteorologiju UAE-a, vrhunac sustava očekuje se kasno u četvrtak do petka, donoseći intenzivnu kišu, grmljavinu i jake vjetrove.

Građanima se savjetuje da izbjegavaju doline i područja sklona poplavama, dok su hitne službe izjavile da pomno prate situaciju.

Jason Nicholls, glavni međunarodni prognostičar za AccuWeather, rekao je za The National da će se kiša i grmljavinska oluja nastaviti od istočne Saudijske Arabije, Bahreina, Katara i UAE do istočnog Omana do petka.

To donosi i potencijal za razorne vjetrove, razornu tuču i nekoliko tornada. Nicholls je rekao da je već bilo prijavljenih malih tornada na istočnim dijelovima Saudijske Arabije te da su uvjeti za još takvih vremenskih događaja i dalje prisutni.

Glavne autoceste i zračne luke mogle bi biti poplavljene, što bi dodatno zakompliciralo već izazovnu geopolitičku krizu koja pogađa Bliski istok, dok se rat SAD-a i Izraela s Iranom nastavlja.

Visoki valovi u Hormuškom tjesnacu

Meteorolozi u Arabia Weatheru također su izrazili zabrinutost zbog uvjeta u Hormuškom tjesnacu, koji je postao žarište tekućeg sukoba SAD-a i Izraela s Iranom.

Arabia Weather upozorio je da se očekuju "teške i iznimne 'grmljavine' koje će pogoditi tjesnac, s jakim vjetrovima i visokim valovima koji će vjerojatno poremetiti pomorski promet barem do četvrtka.

"Ove grmljavinske oluje mogle bi poremetiti pomorski promet u tjesnacu zbog jakih vjetrova i visokih valova od ponedjeljka do sljedećeg četvrtka“, rekli su u ponedjeljak prognostičari Arabia Weathera.

"Vrijeme bi moglo pogoršati zračne operacije, obavještajne podatke i ciljanje te poremetiti logistiku", dodali su.

U objavi na X-u, savjetovali su i "kratkoročnu operativnu pauzu za SAD".

Strah od rotirajućih superćelija

Ovaj dio svijeta ne viđa često ovako teške vremenske uvjete, ali dijelom zbog klimatskih promjena, postaje izložen sve većem riziku od obilnih kiša i poplava.

Kako se atmosfera holistički zagrijava, a obrasci strujanja povećavaju, opažanja potvrđuju povećani integrirani transport pare - ili kretanje vlage - u regiju. To se odražava u sve češćim obilnim kišama.

U Dubaiju, primjerice, godišnje u prosjeku padne 10 centimetara kiše. Sada bi do kraja tjedna moglo pasti 7,5 do 15 centimetara.

Nešto slično dogodilo se između 15. i 17. travnja 2024., zbog čega je Međunarodna zračna luka Dubai bila prisiljena otkazati više od 1200 letova, a piste su bile pod vodom.

Ovaj put, međutim, olujni sustav mogao bi uključivati ​​nekoliko rotirajućih grmljavinskih oluja, a postoji i iznimno neuobičajen rizik od aktivnosti tornada u pustinji, piše The Washington Post.

Olujni sustav se oblikovao u utorak. Do srijede u podne, nadolazeći pad mlazne struje dramatičnije je okrenuo prema jugoistoku iznad Egipta i Crvenog mora prije nego što se okrene iznad Saudijske Arabije u rano jutro u četvrtak.

Bilo kakve grmljavinske oluje koje traju iznad Perzijskog ili Omanskog zaljeva osjetit će te žestoke vjetrove mlazne struje u zraku.

Promjena vjetrova s ​​visinom, u međuvremenu, mogla bi potaknuti rotaciju oluja. To znači da se ne može isključiti nekoliko rotirajućih superćelija.

Egipat otkazao nastavu, službe u pripravnosti

U Egiptu je ministar obrazovanja rekao da će škola biti otkazana za učenike, nastavnike i osoblje u srijedu i četvrtak zbog očekivanog nestabilnog vremena. Ministarstvo zdravstva i stanovništva podiglo je razinu pripravnosti kako bi osiguralo medicinske resurse i potrebne potrepštine.

Bilo kakve superćelijske grmljavinske oluje mogle bi proizvesti veliku, razornu tuču veličine jaja, štetne vjetrove i bujične kiše, kao i mogućnost izoliranog tornada ili dva. Vodene oluje mogle bi pratiti bilo koje grmljavinske oluje na moru, predstavljajući opasnost za pomorsku trgovinu.

U međuvremenu, postoje naznake dodatnih jakih oluja i obilnih kiša početkom travnja.

