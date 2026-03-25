Stiže velika promjena vremena, meteorologinja otkrila detalje: 'Moguće je do 50 cm snijega'

Danas će tlak zraka biti u padu, najava je to promjene vremena koja će nas zahvatiti u četvrtak kada će na vrijeme utjecati Genovska ciklona uz koju ćemo prvo imati izraženo jugo pa buru, a od oborina kišu, lokalno i obilnu koja će uz pad temperature ponajprije u gorju prelaziti u snijeg.

SRIJEDA

U srijedu od jutra pretežno sunčano. Vjetar u početku slab, uz obalu do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a onda će prema sredini dana zapuhati umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od 1 do 6, a na moru između 6 i 11 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano, a onda će se navečer jače naoblačiti, krajem dana će biti i prvih oborina. Zapuhat će umjeren, na udare i jak jugozapadnjak, a uz južinu će dnevna temperatura biti lokalno i do 20 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura od 16 do 18 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, sjeverozapadnjak će okrenuti na zapadnjak i jugozapadnjak, a navečer umjereno do jako jugo. Dnevna temperatura oko 17, 18 stupnjeva. Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, a zatim navečer sa zapada jače naoblačenje, krajem dana će biti i kiše. Zapuhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak, a uz obalu sve jače jugo. Temperatura od 13 do 18 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U četvrtak će naše krajeve zahvatiti izražena promjena vremena - bit će oblačno s oborinama, u Slavoniji uglavnom kiša, na zapadu oborina između kiše i snijega, a u višim nadmorskim visinama snijeg uz stvaranje novog debljeg snježnog pokrivača, mjestimice moguće i 50 cm. Puhat će jak, na udare i olujan vjetar sa sjevera. U petak će oborine biti slabije izražene, a postupno će se razvedravati u subotu. Do nedjelje će biti osjetno hladnije, a onda će dnevna temperatura postupno rasti.

Na Jadranu u četvrtak oblačno s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim. Prvo će puhati jako i olujno jugo, a onda će prelaskom ciklone naglo okrenuti na sjeverni vjetar i buru. U petak malo snijega može biti i u višim predjelima Dalmacije, ali već od subote postupno stabilnije i sunčanije. Vjetrovito do kraja tjedna, temperatura će biti u padu, a na buri će se činiti i hladnije.