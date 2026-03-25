BRZI TATA /

Fernando Alonso postao otac: Dvostruki svjetski prvak u novoj ulozi

Dok teško razdoblje prolaze u Aston Martinu u novoj sezoni Formule 1 stiže lijepa vijest. Fernando Alonso postao je otac. Britanska momčad je potvrdila kako će on propustiti medijske obveze uoči VN Japana iz osobnih obiteljskih razloga, a u međuvremenu se doznalo kako je u pitanju rođenje njegovog prvog djeteta. Dvostruki svjetski prvak Formule 1 i njegova partnerica lani su otkrili da očekuju bebu. 

25.3.2026.
20:30
Sportski.net
Formula 1Fernando Alonso
