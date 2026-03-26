Velika novost uoči VN Japana: FIA donosi promjenu koja će kvalifikacije učiniti boljim

Uoči Velike nagrade Japana, Međunarodna automobilistička federacija (FIA) donijela je iznenadnu, ali važnu promjenu pravila koja se odnosi isključivo na kvalifikacije. Cilj ove prilagodbe je vratiti fokus na čistu vozačku vještinu i brzinu, a smanjiti utjecaj taktiziranja i štednje energije koje su obilježile prve utrke nove sezone Formule 1.

Odluka, donesena uz jednoglasnu podršku svih proizvođača motora, trebala bi vozačima omogućiti da na legendarnoj stazi Suzuka voze "punim gasom", onako kako su navikli u borbi za startne pozicije.

S novim pravilima za 2026. godinu, bolidi Formule 1 oslanjaju se na hibridne pogonske jedinice s gotovo jednakim omjerom snage iz motora s unutarnjim izgaranjem i električnog motora. Iako je to donijelo zanimljivije utrke s više pretjecanja, stvorilo je neočekivan problem u kvalifikacijama. Vozači su, umjesto da pritišću bolid do krajnjih granica, bili prisiljeni na tehnike upravljanja energijom kako bi napunili bateriju tijekom jednog brzog kruga.

Dvije metode posebno su frustrirale i vozače i gledatelje. Prva je "lift and coast", gdje vozač pušta gas znatno prije zavoja kako bi sustav prikupljao energiju. Druga, još neobičnija, je "super clipping", stanje u kojem bolid usred ravnice naglo usporava jer sustav preusmjerava snagu na punjenje baterije. Lewis Hamilton je iskustvo sa simulatora opisao kao "zaista, zaista neugodno za kvalifikacijski krug". Mnogi su se složili da kvalifikacije više nisu bile test sirove brzine, već natjecanje u tome tko će pametnije uštedjeti struju.

Kako bi riješila ovaj problem, FIA je odlučila smanjiti maksimalnu količinu energije koju bolid smije prikupiti i pohraniti u bateriju tijekom jednog kvalifikacijskog kruga. Granica je spuštena s devet na osam megadžula (MJ). Iako se smanjenje limita čini kontraintuitivnim, logika je jednostavna: ako timovi imaju manji kapacitet za punjenje, imaju i manje poticaja za korištenje sporih tehnika poput "lift and coast" kako bi taj limit dosegnuli.

Ova promjena bi trebala smanjiti potrebu za neprirodnim usporavanjem i omogućiti vozačima da duže drže papučicu gasa pritisnutu do kraja. Staza Suzuka, s dugim brzim zavojima i malo zona snažnog kočenja, bila je identificirana kao mjesto gdje bi problem upravljanja energijom bio posebno izražen, slično kao u Melbourneu. Zbog toga je FIA, nakon dodatnih simulacija i konzultacija s timovima, odlučila reagirati odmah, iako je prvotni plan bio da se promjene uvedu tek uoči Velike nagrade Miamija.

Reakcije iz boksa uglavnom su pozitivne, iako s dozom opreza. Većina vozača pozdravlja ideju o manjem taktiziranju. "Mislim da je to dobra stvar", komentirao je Charles Leclerc, ali i dodao kako vjeruje da su potrebne dodatne prilagodbe kako bi se kvalifikacijama vratio stari sjaj. Lando Norris je izjavio da promjena "neće promijeniti cijeli svijet", ali da bi trebala poboljšati situaciju na stazama poput Suzuke.

S druge strane, neki su izrazili zabrinutost. Vozač Haasa, Oliver Bearman, istaknuo je da, iako će biti manje potrebe za puštanjem gasa, ukupna dostupna energija po krugu sada je manja. "To nas jednostavno čini još sporijima", rekao je. Prema njegovu mišljenju, postoje bolji načini za postizanje istog cilja. Ipak, opći konsenzus je da su kvalifikacije područje koje treba poboljšati, dok su same utrke za sada ocijenjene kao uspješne i zabavne.

Ova "ciljana prilagodba", kako je naziva FIA, predstavlja prvi korak u optimizaciji novih pravila. Hoće li promjena zaista vratiti onaj osjećaj maksimalnog rizika i brzine u kvalifikacijama, vidjet ćemo već ove subote na jednoj od najizazovnijih staza u kalendaru Formule 1.

