VJETAR NOSI SVE PRED SOBOM /

Stup i stablo zdrobili auto, a ovo su scene u centru Zagreba: 'Djeca idu iz škole, srećom nitko nije stradao..."

U redakciju net.hr-a pristigle su zastrašujuće fotografije posljedica nevremena u Zagrebu

26.3.2026.
16:01
danas.hr
Olujni vjetar u četvrtak ruši stabla diljem Zagreba. U redakciju net.hr-a pristigle su zastrašujuće fotografije posljedica nevremena u naselju Podsused gdje rasvjetni stup i stablo nisu mogli izdržati nalet vjetra. Parkirani automobil u potpunosti je uništen.

Slične scene i u samom centru grada. Čitatelji šalju fotografije porušenih stabala. Jedno takvo prepriječilo je Hebrangovu ulicu, nadomak Hrvatskom narodnom kazalištu. "Upravo sada kod HNK, djeca idu iz škole, srećom nitko nije stradao...", govori nam čitatelj. 

Zbog jakog nevremena vozači su na posebnom oprezu. Izvijestili smo ranije o posljedicama jakog vjetra i u kvartu Trnsko gdje je ekipa RTL-a Danas snimila razbijeni automobil. Od stražnjeg vjetrobranskog stakla nije ostalo ništa.

Nevrijeme u Hrvatskoj

Prognoza DHMZ-a najavila je deblji snježni pokrivač u gorju, a ponegdje mećavu i zapuhe. Susnježice i snijega očekuje se mjestimice i u nizinama.

"Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na udare i olujan, na istoku i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo i jugozapadni vjetar okretat će na buru i sjeverni vjetar, podno Velebita s orkanskim udarima. Temperatura zraka u središnjoj i Gorskoj Hrvatskoj uglavnom između 0 i 5, na sjevernom Jadranu između 5 i 10 °C. Drugdje najviša od 10 do 15 °C", navode meteorolozi. 

NevrijemeVjetarCiklonaZagrebPodsusedSrušena Stabla
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
