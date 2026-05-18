NEPREŽALJENI GLUMAC /

Zvijezda 'Pune kuće' danas bi slavila 70. rođendan, a legendarni ujak Jesse i dalje je neutješan

Zvijezda 'Pune kuće' danas bi slavila 70. rođendan, a legendarni ujak Jesse i dalje je neutješan
Foto: IFTN/United Archives/Profimedia

Prisjećajući se dugogodišnjeg prijateljstva i zajedničkih trenutaka sa seta serije 'Puna kuća', glumac John Stamos emotivnom je objavom odao počast pokojnom kolegi Bobu Sagetu povodom njegova 70. rođendana

18.5.2026.
15:29
Hot.hr
IFTN/United Archives/Profimedia
"Priređivali smo jedno drugome sjajne rođendanske zabave. Tvoj 70. rođendan danas bi bio epski! Nedostaješ mi i volim te", napisao je na Instagramu glumac John Stamos (62) prisjetivši se svog kolege Boba Sageta kojem bi danas bio 70. rođendan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stamos i Saget bili su glavne zvijezde popularne serije "Puna kuća", serije koja se svojevremeno emitirala i na RTL-u te se uvukla u srca gledatelja svih uzrasta.

Stamos je u seriji glumio ujaka Jesseja, dok je Saget utjelovio samohranog oca Dannyja Tannera kojem šogor Jesse i prijatelj Joey (Dave Coulier) dolaze pomoći skrbiti o kćerima nakon smrti supruge.

U nizu objavljenih fotografija, našao se i video na kojem Saget pjeva za svoje kolege sa seta, a posebno dirljivija je i stara fotografija na kojoj Stamos i Saget zajedno pjevaju, dok se u pozadini nalaze malene Mary-Kate i Ashley Olsen koje su zajedno utjelovile najmlađu kći obitelji, Michelle Tanner.

Za posljednju fotografiju glumac je odabrao njihovu posljednju zajedničku fotografiju, na kojoj poziraju zajedno sa svojim suprugama.

Emotivna objava potaknula je i glumicu Candace Cameron Bure (koja je u seriji glumila D.J. Tanner) da komentira objavu s tri emotikona crvenog srca, a obožavatelji serije i Sageta pohvalili su Stamosa koji čuva uspomenu na svog preminulog prijatelja.

Podsjetimo, američki glumac Bob Saget preminuo je 9. siječnja 2022. godine u 66. godini života. Njegovo je tijelo pronađeno u hotelskoj sobi u Orlandu na Floridi, a obdukcija je otkrila kako je preminuo od teške ozljede glave, vjerojatno uzrokovane padom.

Puna KućaSerijeHollywoodJohn StamosBob Saget
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
