Drew Barrymore i Christian Bale 2012. Christian Bale je za GQ Australia otkrio da je jednom izašao s Drew Barrymore, priznao je da je bila duhovita. "Otišli smo pogledati neki prokleti grozni horor film i to je bio kraj", rekao je. "Nikad više nije nazvala." Zatim, tijekom nastupa 2015. na Watch What Happens Live, Andy Cohen je upitao Drew zašto se nije više javila Baleu. "Ne znam! Bio je tako fin. Nisam tražila vezu, dečki su mi tada bili sporedna stvar", priznala je glumica.