Zašto je Dom Oštro zatvoren? Ravnateljica za RTL Danas otkrila što je bio najveći rizik

Dom za djecu s posebnim potrebama Oštro u Kraljevici, iznenada je zatvoren. Rezultat je to izvanrednog inspekcijskog nadzora Ministarstva socijalne skrbi.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas - u tom trenutku u domu je bilo sedmero štićenika. Ravnateljica Centra još nije zaprimila službeni dokument o zatvaranju, ali joj je rečeno da svu djecu hitno premjesti u druge ustanove ili odgovarajuće prostore.

Dom inače djeluje u okviru Centra za rehabilitaciju Rijeka, a u javnost je dospio 2024-te, kada se 15-ogodišnji dječak ugušio pizzom, nakon što su ga djelatnice ostavile zaključanog u sobi bez nadzora. Protiv njih pet je podignuta optužnica. O cijelom slučaju se izvanredno javnosti obratio i ministar socijalne politike Alen Ružić.