HITNO RAZMJESTILI ŠTIĆENIKE /

Zašto je Dom Oštro zatvoren? Ravnateljica za RTL Danas otkrila što je bio najveći rizik

Uskoro više...

9.4.2026.
19:13
Ida Balen
Dom za djecu s posebnim potrebama Oštro u Kraljevici, iznenada je zatvoren. Rezultat je to izvanrednog inspekcijskog nadzora Ministarstva socijalne skrbi.

Kako neslužbeno doznaje RTL Danas - u tom trenutku u domu je bilo sedmero štićenika. Ravnateljica Centra još nije zaprimila službeni dokument o zatvaranju, ali joj je rečeno da svu djecu hitno premjesti u druge ustanove ili odgovarajuće prostore.

Dom inače djeluje u okviru Centra za rehabilitaciju Rijeka, a u javnost je dospio 2024-te, kada se 15-ogodišnji dječak ugušio pizzom, nakon što su ga djelatnice ostavile zaključanog u sobi bez nadzora. Protiv njih pet je podignuta optužnica. O cijelom slučaju se izvanredno javnosti obratio i ministar socijalne politike Alen Ružić.

 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
