Hoće li im to uspjeti? Traže zabranu točenja alkohola u noćnim klubovima nakon ponoći...

Stranka Centar pokrenula je inicijativu zabrane točenja alkohola u noćnim klubovima u splitskoj staroj jezgri.

Traže zabranu točenja alkohola u tri ključna noćna kluba u srcu Grada nakon ponoći kako bi zaustavili glasne i pijane turiste u sezoni.

"Mi imamo jedanaest ruku, on ima deset, to je dvadeset i jedan, dvotrećinska većina i očekujem da će usvojiti ovu odluku, plus Davor Matijević koji je spavao s njim u Getu u kampanji, tako da eto sad mogu ono što su obećali u kampanji građanima, doprinijeti im stvarnom poboljšanju života", rekao je Bojan Ivošević.

Politička prepucavanja

I dok stanari podržavaju ovu odluku, aktualna vlast uzvraća pitanjem – zašto to isto nisu proveli u svom prijašnjem mandatu?

"Zakon o izmjenama trgovine je u tijeku i mi ćemo na osnovu toga donijeti sve potrebne odluke koje su bitne za grad Split. Meni je jedino žao što je prethodna gradska vlast imala priliku četiri godine, ne znam što su radili i evo sada ja ispravljam sve ono što je bila mogućnost, a nije iskorišteno", poručio je gradonačelnik Tomislav Šuta.

Građani žele mir

Dok se politika prepucava oko toga tko je imao 'sukno i škare', oni koji u Splitu žive cijelu godinu, stanari Geta, gube strpljenje. Zanima ih samo miran san kojeg ljeti u staroj jezgri jednostavno nema

"Imaju većinu u gradskom vijeću, ja znam da tu postoje neke druge stvari, je li mogu radi svoje stranke ali mene i osobno našu udrugu to ne zanima. Imaju sukno i škare, kao što sam rekao i očekujemo da donesu odluku koju su i samo između ostalog svi skupa su se zalagali za to u predizbornoj kampanji, i vlast i oporba, tako da ne vidim problema da se donese", rekao je Marin Krpetić iz udruge stanara Get.

Stanari traže mir, ugostitelji opstanak, a vlast i oporba žele krivca za godine nereda. Gdje je tu splitski turizam, pokazat će sezona koja je pred nama.