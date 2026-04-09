Slovenski teškaš je spreman za domaću publiku: 'Spremam šou, naravno da razmišljam o tituli'

Sitno brojimo do novog velikog FNC 29 eventa. Poprište je legendarna Arena Stožice u Ljubljani koja će nam ponuditi 11 odličnih borbi. U tjednu koji je prethodio eventu bili smo na otvorenom treningu i razgovarali s Aleksandrom Drabincom.

Neporaženi slovenski teškaš borit će se protiv također neporaženog bh borca Milana Kadleca. Drabinca je poznat da uvijek ponudi šou na svojim mečevima, a sada nije htio ništa otkrivati unaprijed.

"Neću se izdati za sada, ali sve će biti top, vidjet ćete", dao nam je obećanje Aleksandar.

Drabinca je neporažen u svoja tri profesionalna meča, dva su bila u FNC-u i na šestom je mjestu po FNC-ovom renkingu teškaša, sigurno razmišlja o tituli.

"Prvo trebam pobijediti sljedeći meč. To ću, ako Bog da, pobijediti, poslije vjerujem da mi treba još jedna pobjeda i onda već mislim da se mogu boriti za titulu, nadam se", kaže nam Aleksandar.

Što je priprema u proteklim tjednima?

"Svaki put se jednako pripremam za MMA borbu. Ne gledam da se pripremam samo za jednu stvar. Spreman sam na sve i to je to", rekao je Drabinca.

Skidanje kila u tjednu borbe?

"Malo moram skinuti, ali neće biti problem".

Kadlec je također neporažen, prednost domaćeg terena imaš, koje su protivnikove jake stvari?

"Što se tiče domaćeg terena, nekom je to prednost, a nekome ne. Meni je svejedno, ja se s tim ne opterećujem. Nekome stvara teret boriti se doma, meni je svejedno. Što se tiče moga protivnika, radi dobar parter i ground and pound, mislim da mu je to najbolje", kazao je Drabinca.

Očekuje li dolazak obitelji i prijatelja?

"Naravno, Ljubljana je naš grad, najbolji grad na svijetu. Očekujem pune Stožice i puno naših navijača koji će navijati za sve Slovence".

FNC se lagano prometnuo u ponajveću organizaciju u Europi, kako je biti dio toga?

"Sve najbolje, nemam što pričati koliko mi znači što sam tu. FNC je broj jedan na Balkanu, a uskoro će biti i broj jedan u Europi. Mi smo uz FNC i nadam se da je FNC uz nas", zaključio je Aleksandar Drabinca.