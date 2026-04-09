Beljo gazi sve pred sobom: U utrci za Zlatnu kopačku je ispred kapetana Intera, a evo gdje još briljira

Dinamova devetka, Dion Drena Beljo, igra sezonu života. Napadač koji je ove sezone stigao iz Augsburga za četiri milijuna eura plus bonusi zabio je 29 pogodaka, od čega 22 u SHNL-u.

A upravo je s tih 22 pogotka Beljo našao svoje mjesto među najefikasnijim topnicima Europe. Naime, u utrci za Zlatnu kopačku broje se golovi koji se onda množe s jedan, jedan i pol ili dva, ovisno o jačini lige. SHNL se smatra ligom srednje kvalitete pa se za nju koristi množitelj 1.5, zbog čega Beljo na kontu ima 33 boda. Ispred njega su jedino Deniz Undav i Luiz Suarez s 36, Igor Thiago i Vedat Muriqi s 38, Erling Haaland s 44, Kylian Mbappe s 46 i nedohvatljivi Harry Kane sa 62 boda.

To znači da je Dinamova devetka ispred Lautara Martineza, Luisa Diaza, Antoinea Semenya, ali i Ante Budimira.

Valja napomenuti kako u tu brojku ne ulaze pogoci u europskim natjecanjima, nacionalnim kupovima ali ni asistencije.

Kada bismo statistici pridodali i asistencije u nacionalnim prvenstvima, Beljo bi bio još efikasniji. Ako u obzir uzmemo jedino europske lige i "iz jednadžbe" maknemo San Marino, Gibraltar i ostale "patuljke", Beljo je sedmi igrač Europe po sudjelovanju kod golova.

"Plava devetka" uz 22 gola ima i pet asistencije, pa su tako ispred njega jedino Mbappe, koji ima jednak broj sudjelovanja (27), ali u jačoj ligi, Luis Diaz i Erling Haaland (29), Michael Olise (31) i Harry Kane s 36 sudjelovanja kod gola.

Najbliži hrvatski pratitelj Belji po toj statistici je Franko Kovačević s 19, zatim Luka Stojković sa 17, kojeg slijede Michele Šego (16) i Ante Budimir (15).

