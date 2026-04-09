IMPRESIVNO

Beljo gazi sve pred sobom: U utrci za Zlatnu kopačku je ispred kapetana Intera, a evo gdje još briljira

Beljo gazi sve pred sobom: U utrci za Zlatnu kopačku je ispred kapetana Intera, a evo gdje još briljira
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najbliži hrvatski pratitelj Belji po toj statistici je Franko Kovačević s 19, zatim Luka Stojković sa 17, kojeg slijede Michele Šego (16) i Ante Budimir (15)

9.4.2026.
14:24
Roko Silov
Igor Soban/PIXSELL
Dinamova devetka, Dion Drena Beljo, igra sezonu života. Napadač koji je ove sezone stigao iz Augsburga za četiri milijuna eura plus bonusi zabio je 29 pogodaka, od čega 22 u SHNL-u.

A upravo je s tih 22 pogotka Beljo našao svoje mjesto među najefikasnijim topnicima Europe. Naime, u utrci za Zlatnu kopačku broje se golovi koji se onda množe s jedan, jedan i pol ili dva, ovisno o jačini lige. SHNL se smatra ligom srednje kvalitete pa se za nju koristi množitelj 1.5, zbog čega Beljo na kontu ima 33 boda. Ispred njega su jedino Deniz Undav i Luiz Suarez s 36, Igor Thiago i Vedat Muriqi s 38, Erling Haaland s 44, Kylian Mbappe s 46 i nedohvatljivi Harry Kane sa 62 boda.

To znači da je Dinamova devetka ispred Lautara Martineza, Luisa Diaza, Antoinea Semenya, ali i Ante Budimira.

Valja napomenuti kako u tu brojku ne ulaze pogoci u europskim natjecanjima, nacionalnim kupovima ali ni asistencije.

Kada bismo statistici pridodali i asistencije u nacionalnim prvenstvima, Beljo bi bio još efikasniji. Ako u obzir uzmemo jedino europske lige i "iz jednadžbe" maknemo San Marino, Gibraltar i ostale "patuljke", Beljo je sedmi igrač Europe po sudjelovanju kod golova.

"Plava devetka" uz 22 gola ima i pet asistencije, pa su tako ispred njega jedino Mbappe, koji ima jednak broj sudjelovanja (27), ali u jačoj ligi, Luis Diaz i Erling Haaland (29), Michael Olise (31) i Harry Kane s 36 sudjelovanja kod gola.

Najbliži hrvatski pratitelj Belji po toj statistici je Franko Kovačević s 19, zatim Luka Stojković sa 17, kojeg slijede Michele Šego (16) i Ante Budimir (15).

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo razbio Goricu, Zajc zabio najljepši gol sezone

Dion Drena BeljoDinamoHnlZlatna Kopačka
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike