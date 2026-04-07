'Ako postoji momčad u HNL-u koja je Hajduku 'crna mačka', onda to možemo reći za njih'

Nogometaši Istre 1961 i Hajduka međusobnim dvobojem (utorak, 18.00) zatvaraju 28. kolo SHNL-a koje je počelo još u petak, ali je imalo stanku zbog Uskrsa. Obje momčadi traže treću pobjedu u nizu...

Istra i Hajduk vezali pobjede

Hajduk je magnet gdje god igrao pa nema sumnje da će i tribine Alda Drosine u Puli biti ispunjene. Istra se uspjela izvući iz rezultatske krize i napokon povezati dvije pobjede i sad žele nastaviti u istom ritmu i na isti pobjednički način. Nakon razdoblja slabijih nastupa i poraza, Istra je prvo slavila na Rujevici protiv Rijeke zahvaljujući dvama brzim golovima, a zatim je u prošlom kolu s 2-1 bila bolja od Varaždina.

Iako su i Riječani i Varaždinci nakon tih utakmica smatrali da su mogli izvući bolji rezultat, bodovi su na kraju pripali Istri, koja je time poboljšala svoje izglede u borbi za europska mjesta. Splićani su nakon poraza od Dinama na Poljudu 3-1 spojili dvije dobre utakmice, svladali su Lokomotivu s 2-1 i zatim vrlo visoko posljednjeplasirani Vukovar sa 6-0. No, sitiacija za Bijele je jasna k'o dan. Hajduk je čvrsto drugi u poretku, za Dinamom kasni 13 bodova i teško je očekivati da će ga dostići, a prednost nad Rijekom je 12 bodova i također je teško očekivati da će tu prednost ispustiti. Istra je pak na petoj poziciji sa 38 osvojenih bodova i ukoliko eventualno pobjedi Hajduk, preskočit će Varaždin na četvrtoj poziciji. Također, ako uspoređujemo Hajduk i Istru na tablici, Hajduk ima 17 bodova više u odnosu na Istru. Idemo malo zaviriti u povijesne knjige.

Istra u posljednjih 10 godina na Aldo Drosini tri puta pobijedila Hajduk

Dakle, Istra je u posljednjih deset godina na svom stadionu protiv Hajduka slavila tri puta (2015., 2020. i 2023.), uz šest neriješenih susreta i dvanaest poraza. Posljednji put su Istrijani okusili pobjedu u siječnju prije tri godine, nakon čega su upisali tri remija i dva uvjerljiva poraza. Zanimljivo je da je ta visoka pobjeda od 3-0 iz 2023. ostvarena dok je današnji trener Hajduka, Gonzalo Garcia, vodio Istru. Od tadašnjih igrača u momčadi su ostali samo Advan Kadušić i vratar Paus-Kunšt.

Zoran Vulić u Hajduku Zoran Vulić drži status jedne od najvećih legendi Hajduka, a navijači ga posebno cijene jer je Hajduk često preuzimao u teškim rezultatskim krizama. U sezoni 2000./2001. s Hajdukom je Vulić osvojio prvenstvo Hrvatske, 2003. Kup, a u sezoni 2006./2007. imao je rekordnih sedam pobjeda u prvih sedam kola prvenstva. Zoran Vulić ostvario je više od 100 pobjeda na klupi Hajduka. Zoran Vulić u Istri Vodio je Zoran Vulić pulsku momčad u razdoblju od veljače 2010. do ožujka 2011. godine. Tijekom tog mandata, na klupi Istre proveo je ukupno 24 utakmice, u kojima je ostvario 11 pobjeda, 5 remija i 8 poraza.

Ukupni dojam međusobnih susreta donekle se popravio zahvaljujući Istrinim igrama na Poljudu. Posebno se ističe podatak da su između 2023. i 2026. ondje ostvarili tri pobjede, uključujući i onu posljednju 25. siječnja (2-1), kada su strijelci bili Prevljak i Frederiksen. Time se trener Oriol Riera na neki način revanširao Gonzalu Garciji, koji je njegovu momčad uvjerljivo nadigrao u listopadu na Drosini (3-0). Ostaje pitanje što nas čeka u njihovom trećem ovosezonskom susretu...

'Istra je problematična za Hajduk'

"Ako postoji neka momčad u HNL-u koja je Hajduku 'crna mačka', onda to možemo reći za Istru", kazao je Zoran Vulić za portal Net.hr, čovjek koji je u karijeri pet puta bio trener Bijelih i jednom Zeleno - žutih. Što se tiče trenerskog vođenja Hajduka, Zoran Vulić priznaje samo tri mandata, jer su dva bila kratka, ali su bila i upisana su mu u CV. Što se tiče Istre, Zoran Vulić je kao trener Istre pobijedio Hajduk i izbacio ga iz Kupa na Poljudu.

"To vam dovoljno govori koliko je Istra problematična za Hajduk. Istra bi svaki put napravila neke situacije Hajduku, bez obzira radilo se o utakmici u Splitu ili u Puli, situacije koje nisu bile po želji Hajduka. To bi značilo da rezultat za Hajduk u utakmicama protiv Istre nije bio pozitivan. Iako, mislim da Istra u ovom trenutku je puno opasnija u gostima nego kod kuće", govori Zoran Vulić.

'Ukoliko Hajduk izađe muški, mislim da bi trebao pobijediti'

Zašto je Istra neugodna za Hajduk?

"U moje vrime kad sam bio trener Hajduka meni je, recimo, neugodan bio Slaven Belupo. U mojem trenerskom mandatu Slaven Belupo je bio najnezgodnija momčad. Bili su dobra ekipica i onda bi doli palo malo kiše i tako to. To je bilo tako u mojem trenerskom mandatu, iako me, moram iskreno naglasiti, jedanput Istra koštala glave. Primio je Balić gol sa druge polovice centra i to kroz ruke. Postoje momčadi koje ti ne odgovaraju. Recimo, Barcelona je dva puta osvojila prvo mjesto jer je Real Madrid dva puta, ne znam sad točno koje je to godine bilo, ali dva puta je zaredom u posljednjem kolu izgubio od Tenerifa zadnje kolo na Tenerifima. Imaš uvijek te neke nogometne crne mačke, ali to su statistike koje stoje. No, vratimo se mi u sadašnjost. Ukoliko Hajduk u utorak od 18.00 izađe na Aldo Drosinu muški, kako to Hajduk zna, mislim da bi trebao pobijediti, po kvaliteti. Iako Istra meni ima dva - tri draga igrača kao što su mali Lončar i mali Radošević, zbilja igrači koji mogu biti u Hajduku, pa mogao bih reći i u Dinamu. Nije Istra baš tako bezazlena kao što misle, ali stanje na tablici dovoljno govori o tome. Ukoliko Istra dobije Hajduk, skočit će na četvrtu poziciju."

To znači da će Istra biti nabrijana...

"Bit će, da, ali mislim da se to neće dogoditi bez obzira što imaju dobru, solidnu ekipicu. Iako možda prije dva kola imali su pet negativnih rezultata, ali to se kod nas događa i ne mijenja puno na stvari, što se tiče tablice", zaključio je Zoran Vulić.

POGLEDAJTE VIDEO: Sandro Perković u Maksanovom korneru o situaciji s Livajom u Hajduku kod Garcije: 'Kad radiš stvari koje nisu normalne, ne može ni rezultat biti normalan'