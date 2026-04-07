LUDI NOGOMETNI DAN /

Evo kad i gdje gledati spektakl u Ligi prvaka i SHNL: Hajduk je na teškom gostovanju

Foto: Profimedia

Utorak je dan za prave nogometne zaljubljenike

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
7.4.2026.
7:55
Utorak donosi puno uzbuđenja na nogometnim terenima, a na rasporedu su utakmice u Ligi prvaka i SHNL-u. SuperSport HNL se isprepliće s večerašnjim utakmicama Lige prvaka, koja će ponuditi spektakularni dvoboj između Bayerna i Real Madrida. Ovi klubovi su u uskom krugu favorita za osvajanje naslova europskog prvaka, a obje momčadi dolaze iz impresivnih nastupa. Real je eliminirao Manchester City, dok je Bayern u osmini finala Atalanti zabio čak deset golova.

Osim toga, u 21 sat u Lisabonu igraju Sporting i Arsenal. To će isto biti sjajna utakmica dva velika suparnika. Engleski klub lovi naslov u domaćoj Premier ligi, ali Portugalci su čvrst protivnik koji ima svoje ambicije i stil igre. Sporting je u osmini finala napravio nevjerojatan preokret protiv Bodo/Glimta, dok je Arsenal prošao Bayer Leverkusen s ukupnih 3-1.

Kad i gdje gledati Ligu prvaka?

  • Real Madrid - Bayern, Arena Sport 1 (21:00)
  • Sporting - Arsenal, Arena Sport 3 (21:00)

A u SuperSport HNL-u, zbog Uskrsa, utakmice se igraju u neobičnom terminu. Vukovar će na svom stadionu pokušati izbjeći posljednje mjesto u susretu s Lokomotivom, dok Hajduk ide u Pulu gdje ga čeka Istra. Istra je već ove sezone pobijedila Hajduk na Poljudu, pa će Splitu biti vrlo teško, ali pobjedom bi mogli smanjiti zaostatak za Dinamom na deset bodova i učvrstiti drugo mjesto.

Kad i gdje gledati SHNL?

  • Vukovar - Lokomotiva, MAXSport 1 (15:45)
  • Istra - Hajduk, MAXSport 1, Hajduk TV (18:00)
Tablice omogućuje Sofascore

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
