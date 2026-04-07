'Umjetnost je kontrolirati nekontrolirano i nemate potrebu na cesti divljati i raditi gluposti'

U svijetu oktana, dima guma i zaglušujuće buke motora, gdje se brzi i nabrijani automobili kreću naizgled nekontrolirano, ali s kirurškom preciznošću koja se pretvara u svojevrsnu automobilsku umjetnost, jedno ime u Hrvatskoj se ističe. Bruno Stergar, istaknuti drift vozač, najstariji, svoju je strast prema automobilima pretvorio u profesiju, no njegov put nije počeo divljanjem na cesti, već upravo suprotno - kao instruktor sigurne vožnje.

U razgovoru za Net.hr na Donut Drift treningu na Buggati Rimac poligonu u zagrebačkom Mićevcu Stergar otkriva, između ostalog i kako je spojio adrenalin staze s pozivom na odgovornost, kakvu je nesreću u automobilu doživio, zašto je drift umjetnost i što poručuje mladima i njihovim roditeljima...

Umjetnost kontroliranja nekontroliranog

Ljubav prema automobilima kod Stergara tinja od malih nogu, no profesionalno se ovim sportom bavi već 12 godina. Zanimljivo, ključni trenutak dogodio se prije trinaestak godina dok je radio kao instruktor sigurne vožnje, u vrijeme kada je zakon nalagao mladim vozačima obaveznu edukaciju.

"Odabrao sam drift zato jer je umjetnost kontrolirati automobil koji nekontrolirano klizi", objašnjava Stergar.

Za razliku od Formule 1 ili relija, gdje publika vidi samo prolazak bolida, drift nudi potpuni spektakl na jednom mjestu.

"Svi vide apsolutno cijelu akciju, vide tandem vožnje, što diže taj hype na potpuno jednu drugu razinu. To je jako, jako velika stvar i jednostavno je atraktivna disciplina."

Iako njegov životni stil mnogi povezuju s filmskim serijalom "Brzi i žestoki", Stergar naglašava da je njegova verzija isključivo legalna. Na pitanje je li ikada kao mlađi imao problema s policijom zbog divljanja na cesti, odgovor je bio kratak i jasan:

"Ne, nikada."

Svoju je strast odmalena usmjeravao na simulatore i virtualnu stvarnost, što mu je pomoglo da razvije vještine u sigurnom okruženju.

Apel roditeljima i rušenje stereotipa

Stergar ističe ključnu ulogu organiziranih događaja poput onih koje priređuje Donat, gdje se mladi vozači mogu "ispuhati" u kontroliranim i sigurnim uvjetima, s kacigama i pojasevima, umjesto da riskiraju na javnim prometnicama.

"Apsolutno su se mladi makli s ulice. Danas je ovdje prijavljeno 20 automobila, što pokazuje da postoji mjesto za sve", kaže on.

Posebno apelira na roditelje da prepoznaju strast svoje djece prema brzini i usmjere je na pravi način.

"Ako primijetite da djeca divljaju na cesti ili imaju prijave od policije, potaknite ih da se prijave na ovakve evente. Ovdje mogu testirati sebe i naučiti od profesionalaca o tehnici vožnje i ponašanju na stazi", poručuje Stergar i dodaje:

"Kad to probate na stazi, nemate više potrebe na cesti raditi gluposti."

Osvrnuo se i na česte predrasude prema mladim osobama u skupocjenim automobilima, gdje se odmah pretpostavlja da im je "tata kupio auto" i da su potencijalna opasnost.

"Ne mora obavezno to značiti", kaže Stergar, tvrdeći da je korijen problema u nedostatku edukacije.

"Izuzetno mi je žao što je ukinut Zakon o mladima koji je nalagao obavezan trening sigurne vožnje. To je bila još jedna stepenica u ozbiljnosti i odgovornosti. Danas, nakon autoškole, nitko više ne radi na vama, sami učite kroz iskustvo, što ponekad može loše završiti."

Osobna iskaznica vozača: Nijemci, blues i 2000 eura mjesečno

Kroz seriju brzih pitanja, Stergar je otkrio i svoju drugu, osobniju stranu. Prednost daje energetskim pićima ispred kave, filmovima kod kuće umjesto izlazaka te manualnim mjenjačima. Draže mu je uređivati "staru kantu" nego kupiti novi auto, a na pitanje bi li zadnje pare dao za gume ili putovanje, odgovor je bio jasan - za gume.

U vječnoj dilemi između Japanaca i Nijemaca, bira Nijemce, a omiljeni auto iz snova mu je BMW E92 M model. Mjesečno na svoja dva automobila, privatni i onaj za drift, potroši oko dvije tisuće eura, koje zaradi, kako kaže, "poslom". Najskuplji kvar koji je imao bilo je preskakanje lanca na Alpina motoru, a najviše ga u prometu živciraju vozači koji ne daju žmigavac.

Iako je profesionalac, i sam je imao prometnu nesreću. Opisao ju je kao "izlijetanje u prometu" i "istraživanje granica". Njegov ritual prije starta je jedinstven:

"Pozdravim se s pameti", kaže uz smijeh, dodajući da su ključni velika koncentracija i "pun gas". Dok vozi, ne sluša glazbu, ali kad se opušta za volanom, najčešće sluša blues.

Kao veliki fan Formule 1, za najboljeg vozača svih vremena smatra Michaela Schumachera, a ove sezone favorit mu je Charles Leclerc. Kad bi mogao, u Formuli 1 vozio bi za McLaren.

Na kraju, njegov savjet svim vozačima koji se nađu u situaciji da im automobil izgubi kontrolu je jednostavan i u skladu s njegovom životnom filozofijom:

"Definitivno se prijavite na trening sigurne vožnje. Naučite kontrolirati automobil na poligonu, nikako na cesti."

Jer, kako pokazuje njegov primjer, ljubav prema brzini i odgovornost za volanom mogu i moraju ići ruku pod ruku i da ljudi koji vole brzu kontroliranu vožnju na stazi namijenjenoj za to nisu divljaci i potencijalne ubojice, nego sportaši.

