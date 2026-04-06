Bivši Dinamov trener: 'To što je Garcia radio Livaji je van svake zdrave pameti'

U pomalo mirnom proteklom sportskom tjednu novinari portala Net.hr pružali su vam odušku od organizacije obiteljskih ručkova svojim autorskim tekstovima. Kao i svakog, tako i ovog ponedjeljka, donosimo vam pregled svih autorskih radova naših novinara u serijalu "Ako ste propustili".

Vehmir Džakmić

Naš je Vehmir imao vrlo produktivan tjedan. Odmah u utorak imao je razgovor s Tomislavom "Geganom" Sičijom uoči nadolazećeg FNC-a 29 u Ljubljani, koji ćete vi imati prilike gledati na platformi VOYO. Potom je dan kasnije, nakon veličanstvene pobjede Bosne i Hercegovine protiv Italije, razgovarao s kolegom novinarom iz sportske redakcije BHRT-a Adnanom Demićem, da bi do kraja tjedna odradio još dva razgovora s borcima iz najjače regionalne organizacije. Najprije je pričao s Ivanom "Tirkeom" Sičajom, pa i s Matejem Batinićem.

Silvijo Maksan

Silvijo je tjedan započeo razgovorom s Nikolom Jurčevićem. Bivši je trener Dinama voditelju Maksanova kornera najavio utakmicu s Brazilom, prilikom čega je pričao o prednostima i nedostacima Vatrenih. Nakon toga je Silvijo razgovarao i s bivšim košarkašem Maksom Kovačevićem. On je nakon košarkaške karijere "okrenuo ploču", pa je tako u serijalu Net.hr-a 'Karijera nakon karijere' otkrio kako je sada nogometni menadžer. Uoči utakmice s Brazilom Silvijo je odradio još jedan razgovor - ovog puta s Luchom Ibanezom, da bi nakon poraza razgovarao s Ivom Smojom koji je Silviju analizirao utakmicu. Do kraja tjedna je Silvijo u Maksanovom korneru imao i veliki intervju sa Sandrom Perkovićem koji je otkrio kako mu je u Armeniji, ali i kako vidi situaciju s Dinamom i ostatkom HNL-a.

Tonk Medvedec

Naš je Tonko tjedan započeo velikim intervjuom s legendarnim Vahidom Halilhodžićem, u kojem mu je bivši trener Dinama otkrio svoja očekivanja za utakmicu Bosne i Hercegovine i Italije. Nakon toga je Tonko napisao opsežni tekst o braći iz Hrvatske koja su "očarala Ameriku", da bi na samom kraju tjedna objavio uskršnji specijal u kojem mu je Lovro Andraka, jedan od najprepoznatljivijih imena među domaćim poznavateljima Formule 1, otkrio što to čini Kimija Antonellija posebnim.

Roko Silov

Roko je, pak, tjedan započeo razgovorom s kapetanom Košarkaškog kluba Dinamo Hrvojem Garafolićem uoči uzvratne utakmice ENBL lige između Dinama i Manchestera. Nakon toga je analizirao tko bi od igrača iz HNL-a realno mogao na Svjetsko prvenstvo, prilikom čega je došao do zaključka da bi se mogla stvoriti cijela jedna udarna postava, da bi do kraja tjedna imao i veliki intervju s bivšim pomoćnikom izborniku Niki Kovaču, Goranom Lackovićem, koji je trenutačno pomoćni trener Bahreina. On je Roku ispričao o situaciji na Bliskom istoku, ali i analizirao stanje u hrvatskom i azijskom nogometu uoči Svjetskog prvenstva.

