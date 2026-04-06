U blagdanskom okruženju gledali smo nekoliko velika derbija s istim ishodom: Poniženje

Blagdansko doba, bilo da je riječ o Uskrsu ili Božiću, rezervirano je za odmor, kako u svijetu 'radnih ljudi' tako i u svijetu nogometaša.

Tradicionalno se za ta dva najveća kršćanska blagdana utakmice ne igraju ili se igraju u manjem broju, pa je slično bilo i ovoga puta.

Tako nemamo puno zanimljivih utakmica, ali one koje su igrane ponudile su nam brojne višeminutne sažetke akcija. Tu mislimo na tri derbija među kojima je ukupno palo čak 18 golova!?

Muke Osječke

Dinamo je na Veliku subotu na Maksimiru ugostio Osijek i pred nešto više od devet tisuća gledatelja namučio ovogodišnje "davljenike". Već su na poluvremenu 'Plavi' vodili 4-0, da bi do kraja utakmice bilo čak 7-0. U toj golijadi zabio je i Dinamov kapetan Josip Mišić, koji je pogotkom prekinuo višegodišnji post prije nego što se našalio da očito zabija samo kad Dinamo postigne sedam pogodaka, aludirajući na 2-7 pobjedu protiv Rijeke na Rujevici iz studenog 2022., to jest njegov posljednji pogodak u 'Modrom' dresu.

Osim Dinama i Osijeka, za vikend se igrala i utakmica Rijeke i Slaven Belupa, u kojoj je aktualni prvak Hrvatske slavio 2-0 dvama pogocima Tonija Fruka.

Buđenje hokeja

Među događajima koje bismo istaknuli je i buđenje hokeja u Hrvatskoj. U rasprodanoj dvorani Zibel domaći je Sisak pobijedio Merano i došao na korak od plasmana u finale Alpske lige. Bio je to samo nastavak lijepe priče i "ponovno buđenje" interesa hrvatske javnosti za sport koji je bio u "hibernaciji" još od "pada Medveščaka".

Tužan kraj?

U Engleskoj, koja tradicionalno ignorira blagdane, na rasporedu je bio FA kup. Za prvu utakmicu odmah je ponuđen i najveći derbi posljednjeg desetljeća – utakmica između Manchester Cityja i Liverpoola. Bolji su bili 'građani', koji su protiv Salahove momčadi slavili s 4-0 i tako ostavili Egipćanina sa samo teoretskom šansom za osvajanje trofeja (Liga prvaka) u njegovoj posljednjoj sezoni s Liverpoolom.

Osim te utakmice, FA kup je ponudio još dvoboj Port Valea i Chelseaja, u kojem je premierligaška momčad slavila 0-7, utakmicu Southamptona i Arsenala, u kojoj su domaćini neočekivano pobijedili lidera Premier lige s 2-1, te pobjedu Leedsa nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca protiv West Hama.

Parovi polufinala FA kupa su Chelsea protiv Leedsa i Manchester City protiv Southamptona.

'Sudar veterana'

Pola sata prije ponoći sa subote na nedjelju sastale su se i dvije legende boksa. Četrdesetogodišnji Deontay Wilder borio se protiv Britanca Dereka Chisore, a slavio je 'mlađahni' Amerikanac podijeljenom odlukom sudaca.

Ostalo

Od ostalih bitnijih događaja proteklog vikenda izdvajamo 5-2 pobjedu Intera u derbiju protiv Rome, čime su 'Nerazzurri' praktički osigurali titulu prvaka Italije, nove pogotke Ante Budimira u La Ligi, odnosno Petra Muse u MLS-u, i prvi pogodak velikog hrvatskog talenta Luke Bartolovića u hrvatskom nogometu.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte sve golove grandiozne pobjede Dinama: Svi su se hvatali za glavu nakon topa Stojkovića