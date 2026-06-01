PSG obranio europsku krunu, Barbir i Sep oduševili, Spursi u finalu

Vikend iza nas obilovao je brojnim sportskim zanimljivostima diljem planete, a u specijalu Net.hr-a 'Vikend retrovizor' izdvojili smo one najvažnije.

PSG osvojio Ligu prvaka

Nogometaši PSG-a obranili su naslov prvaka Europe nakon što su u finalu u Budimpešti boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili Arsenal sa 4-3 nakon što je susret završio 1-1.

Arsenal je poveo u šestoj minuti golom Kaija Havertza, a izjednačio je Ousmane Dembele iz jedanaesterca u 65. minuti. Kako do kraja susreta više nije bilo golova odluka je pala udarcima s bijele točke.

Presudili su promašaji Ezea i Gabriela koji nisu pogodili gol, dok kod PSG-a nije zabio Mendez.

PSG je u svom trećem finalu osvojio drugi naslov, dok je Arsenal upisao i drugi poraz nakon što je 2006. izgubio od Barcelone.

PSG je postao tek deveti klub koji je uspio obraniti naslov prvaka nakon Real Madrida, Benfice, Intera, Ajaxa, Bayerna, Liverpoola, Nottingham Foresta i Milana.

Zanimljivo, Arsenal je u povijesti odigrao više utakmica Lige prvaka nego bilo koji drugi klub, a da nikada nije osvojio trofej (226 utakmica).

Počelo je sjajno za londonski klub. "Topnici" su poveli već u šestoj minuti utakmice. Marquinhos je negdje oko centra pokušao izbiti loptu, no pogodio je Leandra Trossarda od kojeg se lopta odbila do Havertza, koji je pretrčao Marquinhosa, sjurio se sve do peterca PSG-a i zakucao loptu iznad glave Matveja Safonova.

PSG je uspio izjednačiti u 65. minuti golom Dembela iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Mosquera oborivši Kvaratskheliju. Sudac Siebert nije imao dvojbi, a njegovu odluku potvrdio je i VAR.

Zanimljivo, bilo je ovo prvo finale u posljednjih osam godina u kojem su obje ekipe zabile barem jedan gol. Posljednje finale u kojem su obje momčadi postigle barem jedan gol bilo je 2018. u Kijevu, kada je Real Madrid pobijedio Liverpool sa 3-1.

Prošlo je i deset godina otkako je finale Lige prvaka otišlo u produžetke i jedanaesterce. Posljednji put bilo je 2016. tijekom madridskog derbija između Real Madrida i Atletico Madrida. Los Blancosima su slavili nakon izvođenja jedanaesteraca.

Hrvatska U-17 reprezentacija bez polufinala

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina nije se uspjela plasirati u polufinale Europskog prvenstva u Estoniji usprkos 3-2 (1-0) pobjedi protiv Španjolske u susretu zadnjeg, 3. kola skupine A u Rakvereu.

Jakov Dedić (3) doveo je Hrvatsku u vodstvo u ranoj fazi dvoboja u kojoj joj je trebala pobjeda od dva gola razlike za prolazak, ali u nastavku su Joaquin Sanchez (56) i Enzo Alves (77) preokrenuli. Dedić (82, 89) je s dva gola u završnici vratio nadu Hrvatskoj u preokret, ali u preostalom vremenu naši mladi igrači nisu uspjeli stvoriti priliku za šokirati favorizirane Španjolce.

Kako je u drugom susretu ove skupine Belgija svladala Estoniju sa 1-0, Belgija, Španjolska i Hrvatska natjecanje su okončale sa po šest bodova, pa je o plasmanu odlučivao omjer u međusobnim dvobojima. Tu je najbolja bila Belgija koja je svladala Hrvatsku sa 2-0, a od Španjolske izgubila sa 0-1, Španjolska je završila na drugoj poziciji, a Hrvatska na trećoj.

Barbir i Sep utišali Štark Arenu, Stošić pobijedio Hardyja, Kraska bolji od Truščeka

Beogradska Arena ugostila je FNC 31, dosad najveći događaj Fight Nation Championshipa. Večer je obilježilo 11 borbi, uključujući dvije za naslov prvaka, uz niz atraktivnih završnica i velikih preokreta.

U glavnoj borbi večeri Đani Barbir obranio je naslov u srednjoj kategoriji protiv Aleksandra Ilića. Nakon dugogodišnjeg rivalstva, Barbir je u prvoj rundi prisilio Ilića na predaju polugom na ruci i utišao domaću publiku.

U sunaslovnoj borbi Darko Stošić pobijedio je bivšeg UFC borca Grega Hardyja nokautom u trećoj rundi. Iako je Hardy rano srušio Stošića, srpski borac se oporavio i spektakularno završio meč.

Veliku pozornost privukao je i MMA debi hrvatskog olimpijca Hrvoja Sepa, koji je nokautom u jetru svladao Vasu Bakočevića nakon samo minutu i pol borbe.

U drugoj borbi za pojas Poljak Kamil Kraska obranio je naslov u velter kategoriji pobjedom protiv Ivice Truščeka prekidom u drugoj rundi.

Pobjede su još upisali Stanislav Krofak protiv Aleksandra Jankovića te Marko Bojković protiv Piotra Niedzielskog, iako je Bojkovićev nastup izazvao podijeljene reakcije publike.

Hokejaši Finske i Švicarske izborili su plasman u finale Svjetskog prvenstva, dok će u susretu za broncu igrati Kanada i Norveška.

SP hokej: Finska i Švicarska u finalu

Finska je u polufinalnom ogledu u Zurichu pobijedila Kanadu sa 4-2 (1-2, 3-0, 0-0), dok je Švicarska porazila Norvešku sa 6-0 (1-0, 3-0, 2-0).

Finska je posljednji put nastupila u finalu 2022. godine, pobijedivši Kanadu sa 4-3 u produžetku. Ovo će biti njihov 14. nastup u utakmici za zlatnu medalju otkako je IIHF prešao na format doigravanja 1992. godine, što je drugi najveći broj nakon Kanade (16). Finci su pritom četiri puta slavili, uz devet poraza.

Patrik Puistola je doveo "Suomi" do vodstva u četvrtoj minuti, no Kanada je do kraja trećine okrenula rezultat golovima Roberta Thomas (9) i Dylana Hollowaya (15). U drugoj trećini Finska je odigrala sjajno i s ti gola u nizu stigla do prednosti 4-2.

Trebale su samo 43 sekunde da izjednače preko Aleksandera Barkova, za 3-2 je zabio Konsta Helenius (32), dok je Aatu Raty bio strijelac četvrtog gola u 34. minuti. U posljednjoj trećini, Finci su igrali čvrstu obranu obranivši veliku prednost.

U ranije odigranom susretu hokejaši Švicarske izborili su plasman u finale trećeg uzastopnog svjetskog prvenstva nakon što su pobijedili Norvešku sa 6-0 (1-0, 3-0, 2-0).

Švicarskoj će to biti šesto finale u povijesti, pri čemu treće u nizu, no u dosadašnjih pet pokušaja svaki put su poraženi. Osvojili su i šest brončanih medalja na svjetskim prvenstvim.

Prvo polufinale je proteklo u apsolutnoj dominaciji Švicaraca kojima je to deveta uzastopna pobjeda na prvenstvu i do finala su stigli "neokrznuti".

Šest različitih strijelaca se upisalo među strijelce. Domaćin je poveo u 18. minuti golom Christopha Bertschyja, na 2-0 je povećao Denis Malgin (25), Ken Jager je bio strijelac trećeg (25), a Damien Riat četvrtog gola (37). U posljednjoj trećini među strijelce su se upisali i Nico Hischier (45) i Theo Rochette (58).

Norveška je najugodnije iznenađenje turnira, no protiv raspoloženih Švicaraca ništa nije mogla. Norveška nikada nije igrala u polufinalu otkako je uveden moderni format doigravanja na A-Svjetskom prvenstvu 1992. godine. Najbolji norveški plasman na Svjetskom prvenstvu bilo je četvrto mjesto 1951. u Parizu, kada je sedam reprezentacija igralo u skupini.

NBA: Spursi u finalu protiv Knicksa

San Antonio Spursi su sinoć u odlučujućoj sedmoj utakmici finala Zapadne konferencije u gostima svladali branitelje naslova Okolahoma City Thunder sa 111-103 i plasirali se u veliko finale gdje ih čekaju New York Knicksi.

San Antonio će otvoriti NBA finale protiv New York Knicksa kod kuće u srijedu.

Momčadi su se već jednom susrele u finalu, a San Antonio je osvojio NBA prvenstvo 1999. u pet utakmica. Bio je to prvi od pet naslova za Spurse. Zadnji su put naslov osvojili 2014. godine, kada su pobijedili Miami Heat u pet utakmica.

Spursi su vodili veći dio utakmice, ali su se košarkaši Thundera neprestano borili smanjiti dvoznamenkasti zaostatak. A kada je Victor Wembanyama napustio utakmicu s pet prekršaja nešto manje od sedam minuta prije kraja, Spursi su mogli biti u problemima.

Hartensteinova ukradena lopta dovela je Thunder u tranziciju sa šansom da smanje zaostatak na četiri poena. No Luke Kornet, koji je ušao u igru umjesto Wembanyame, blokirao je Hartensteinov udarac, a zatim je Stephon Castle iskoristio odbijenu loptu za koš i prednost od 99-91. Nakon te blokade, Julian Champagnie je iskoristio svoju šestu tricu na utakmici i povećao vodstvo na 11 poena.

Thunder je smanjio na šest poena nešto više od dvije minute prije kraja, ali Oklahoma City je do kraja utakmice imao 0-4 pokušaja, pokušavajući dodatno smanjiti zaostatak.

Victor Wembanyama, koji je proglašen najkorisnijim igračem finala Zapadne konferencije, utakmicu je završio s 22 koša i sedam skokova. Julian Champagnie je dodao 20 koševa, Stephon Castle postigao je 16, a De'Aaron Fox 15.

Oklahomi nije pomoglo ni 35 koševa najkorisnijeg igrača sezone Shaija Gilgeousa-Alexandera koji je tome dodao i devet asistencija i tri ukradene lopte. Cason Wallace dodao je 17 poena, vrativši se u početnu postavu.

