Trik s dva gumba za ekspresno hlađenje automobila: Pravi je spas po vrućem vremenu

S dolaskom ljetnih mjeseci i temperatura koje se penju visoko iznad 30 stupnjeva Celzijevih, ulazak u automobil parkiran na suncu postaje iskustvo slično ulasku u pećnicu. Mnogi vozači muku muče s brzim i učinkovitim rashlađivanjem kabine, no postoji jednostavan trik koji može značajno ubrzati proces i učiniti vožnju ugodnijom od samog početka. Britanski autoklub (AA) podijelio je metodu koja uključuje kombinaciju samo dva gumba, a koja se pokazala iznimno efikasnom.

Kako najbrže rashladiti unutrašnjost vozila?

Iako se vozači često oslanjaju na vlastite provjerene metode, stručnjaci iz AA ističu jedan postupak kao najbrži. Umjesto da odmah po ulasku u vozilo uključite klima-uređaj na najjače, prema savjetu Britanskog autokluba (AA), ključ je u pravilnom redoslijedu koraka koji kombiniraju prirodnu ventilaciju i rad klima-uređaja.

Prvi korak je izbacivanje nakupljenog vrućeg zraka. Prije nego što pokrenete motor, otvorite sve prozore i vrata na minutu ili dvije kako bi vrući zrak, koji je lakši od hladnijeg, izašao iz kabine, piše Daily Star.

Alternativno, možete koristiti metodu "ispumpavanja" tako da otvorite prozor na suvozačevoj strani, a zatim nekoliko puta snažno otvorite i zatvorite vozačeva vrata. Time se stvara strujanje koje efikasno izbacuje toplinu. Tek nakon toga pokrenite motor i pripremite se za sljedeći korak. Kada krenete s vožnjom, zatvorite sve prozore i uključite klima-uređaj. Postavite ga na najnižu moguću temperaturu i najveću brzinu puhanja. Ključan gumb koji trebate pritisnuti jest onaj za recirkulaciju zraka.

Ova funkcija sprječava ulazak vrućeg vanjskog zraka i umjesto toga hladi zrak koji se već nalazi unutar kabine, što znatno ubrzava postizanje željene temperature. Na mnogim modernim automobilima, odabir opcije "MAX A/C" automatski će uključiti recirkulaciju. Usisnike zraka usmjerite prema putnicima kako bi se hladni zrak ravnomjerno rasporedio. Ako imate krovni prozor, lagano ga otvorite na nekoliko minuta kako bi preostali vrući zrak mogao izaći.

Kada je bolje koristiti dovod svježeg zraka?

Iako je recirkulacija ključna za brzo hlađenje, važno je znati kada je koristiti. Temperatura u pregrijanom automobilu može doseći i do 70 stupnjeva, što je znatno više od vanjske temperature. U tom početnom trenutku, klima-uređaju je lakše i brže ohladiti svježi vanjski zrak nego onaj zarobljen u automobilu.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da prvih nekoliko minuta vožnje uz uključenu klimu ostavite prozore otvorenima ili koristite postavku za dovod svježeg zraka. Tek kada osjetite da se temperatura u kabini spustila blizu vanjske, zatvorite prozore i prebacite na recirkulaciju kako bi sustav učinkovitije održavao postignutu hladnoću.

Spriječite nakupljanje topline u automobilu

Najbolji način borbe protiv vrućine u automobilu jest prevencija. Kad god je to moguće, parkirajte vozilo u hladu, bilo ispod drveta ili u garaži. Čak i kratkotrajno parkiranje u hladu može napraviti veliku razliku. Ako nemate izbora i morate parkirati na suncu, korištenje reflektirajućih sjenila za vjetrobransko staklo je izuzetno korisno. Ona mogu smanjiti temperaturu u unutrašnjosti za čak 15 stupnjeva, čime ne samo da olakšavaju kasnije hlađenje, već i štite unutrašnjost vozila, posebice instrumentnu ploču, od štetnog UV zračenja.

Osim što čine boravak u vozilu neugodnim, ekstremne temperature mogu biti i opasne. Visoka vrućina utječe na sposobnosti vozača, uzrokujući umor, dekoncentraciju i sporije reakcije, što povećava rizik od nesreća. Redovito održavanje klima-uređaja također je od presudne važnosti.

Začepljeni filtri smanjuju protok zraka, dok nedostatak rashladnog plina umanjuje učinkovitost hlađenja. Dobar trik za sprječavanje razvoja bakterija i neugodnih mirisa jest isključivanje klima-uređaja nekoliko minuta prije kraja vožnje, dok ventilator ostavljate uključenim. Na taj način isušuje se vlaga nakupljena u sustavu.

Ljetne vrućine ne utječu samo na udobnost, već i na ispravnost vozila. Visoke temperature ubrzavaju starenje akumulatora, razgradnju motornog ulja te tekućina za kočnice. Vruć asfalt u kombinaciji s nedovoljno napuhanim gumama povećava rizik od njihovog oštećenja. Zbog toga je ljeti važno redovito provjeravati tlak u gumama i razinu svih tekućina u vozilu.

Kombinacijom preventivnih mjera, pravilne tehnike hlađenja i redovitog održavanja, vožnja tijekom ljetnih vrućina može postati znatno podnošljivija i sigurnija. Pravilnim korištenjem prozora i dva ključna gumba na klima-uređaju, vaš će automobil postati ugodna oaza u samo nekoliko minuta.

