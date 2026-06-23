Bojana i Enes pokazali kako uživaju na bajkovitoj Siciliji, jedan detalj svima zapeo za oko

Poznata hrvatska glumica Bojana Gregorić Vejzović, nakon niza profesionalnih obveza, iskoristila je prve dane ljeta za zasluženi odmor. Sa suprugom i kolegom glumcem Enesom Vejzovićem otputovala je na čarobnu Siciliju, a svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila djelić atmosfere iz slikovitog obalnog gradića Cefalùa, jedne od najpoželjnijih talijanskih destinacija.

Istraživanje nagrađivanog bisera Mediterana

"Sada nešto potpuno drugačije... Mi... ali u Cefalú", napisala je glumica uz seriju fotografija koje dočaravaju duh ovog popularnog ljetovališta. U svojoj objavi opisala ga je kao mjesto smješteno tik ispod stijena, s divnim restoranima, srdačnim ljudima i pješčanim plažama. Njezina vizualna priča vodi pratitelje kroz ključne točke grada: od pogleda na monumentalnu stijenu La Rocca, preko prizora krcate plaže s prepoznatljivim plavo-bijelim suncobranima, do fotografije slasnog jela, vjerojatno parmigiane od patlidžana, poslužene na tradicionalnom, živopisno oslikanom keramičkom tanjuru. Time je Bojana dočarala puni doživljaj Cefalùa - spoj opuštanja, povijesti i vrhunske gastronomije, zaključivši jednostavno: "Izleti su uvijek dobra ideja!".

Njihov posjet dogodio se u savršenom trenutku. Naime, Cefalù je nedavno proglašen jednom od najboljih europskih destinacija za 2026. godinu, što njihovu objavu čini i potvrdom te prestižne titule. Glumica je objektivom zabilježila i najpoznatiji simbol grada, veličanstvenu normansku katedralu, građevinu iz 12. stoljeća koja se nalazi na UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Katedrala, poznata po svojim impresivnim bizantskim mozaicima, dominira vizurom grada i svjedoči o njegovoj bogatoj povijesti, a Bojanine fotografije iz različitih kutova prikazuju svu njezinu raskoš. Uz to, njihov boravak poklopio se s pripremama za "Cefalù Street Beer" festival, događaj koji slavi zanatska piva i lokalne specijalitete, dodatno obogaćujući turističku ponudu grada.

Modna usklađenost i privatni trenuci

Osim predivnih pejzaža, u fokusu objave našao se i sam glumački par. Na prvoj fotografiji Bojana i Enes poziraju na jedinstvenim stepenicama ukrašenim šarenim keramičkim pločicama, a modno osviještenim pratiteljima nije promaknuo jedan simpatičan detalj. "Gušt je vidjeti i vas, modro usklađene", istaknula je jedna od komentatorica, aludirajući na njihove odjevne kombinacije u plavim tonovima koje su se savršeno stopile s mediteranskim ambijentom. Ova modna sinkronizacija pokazala je njihovu usklađenost i izvan pozornice te unijela dozu topline u objavu.