'MAJKA JE...' /

Bojana Gregorić Vejzović pozirala s djecom i majkom: Posebnom objavom obilježila je Majčin dan

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Bojana Gregorić Vjezović objavila je fotografiju s majkom Božidarkom Frajt

10.5.2026.
17:17
Hot.hr
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Povodom Majčinog dana, glumica Bojana Gregorić Vejzović (54) podijelila je fotografiju sa svojom majkom, legendarnom hrvatskom glumicom Božidarkom Frajt (85). 

Na fotografiji Bojana pozira sa svojom majkom, kćeri Zoe (15) i sinom Raulom (20). 

"Majka…početak i kraj", napisala je u opis objave na Instagramu. 

Fotografija je rastopila njezine pratitelje i u komentarima su joj svi čestitali Majčin dan. 

"Kakva divna porodica. Ljubav i ljepota u jednoj slici", "Divno!Veliki pozdrav za čudesnu Božu i za podmladak!" i "Predivni...a...moja Ljubica...ikona..veličanstvena..grlim vas...", glasili su neki od komentara. 

Teška sudbina

Bojanina majka Božidarka bila je velika zvijezda bivše Jugoslavije te jedna od najljepših glumica s ovih prostora, no život ju nije mazio i pazio. 

Božidarka je u Drugom svjetskom ratu sa samo godinu dana ostala bez majke Vide, a zatim je bila prognana u logor za djecu u Sisku. Nakon što je preživjela logor, bila je poslana u prihvatilište za djecu gdje su ju usvojili Katarina i Stjepan Frajt, koji su je odgajali kao svoju. 

Glumica je uvijek isticala zahvalnost prema svojim usvojiteljima. 

"Tim ljudima sam beskrajno zahvalna. Uzeli su me kao dijete od četiri godine. Ja se ne sjećam ničeg iz ranog djetinjstva. Sjećam se prve haljine koju su mi obukli i sjećam se da nisam imala kosu", ispričala je svojedobno.

Svoje pravo podrijetlo saznala je tek 1976. godine kada ju je pronašla njezina tetka. 

Posljednji put glumila u 'Šegrtu Hlapiću' 

S 19 godina Božidarka je krenula glumiti, a 1972. osvojila Zlatnu arenu za ulogu u filmu "Živa istina". Glumila je u filmovima "Otac na službenom putu", "Visoki napon", "Teodora" i "Čovjek koji je volio sprovode". Njezina posljednja uloga bila je 2013. u filmu "Šegrt Hlapić". 

Legendarna glumica iz prvog braka ima sina Tomislava, a u drugom braku s producentom Borisom Gregorićem dobila je kćer Bojanu. Božidarka sada živi mirnim životom te se rijetko kada pojavljuje u javnosti. 

