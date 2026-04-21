Bojana Gregorić Vejzović izgubila psića Axu: 'Sada trči u drugoj dimenziji, nedostajat će nam'

Jedna od najutjecajnijih hrvatskih glumica Bojana Gregorić Vejzović (53), dirljivom objavom na Instagramu oprostila se od svog psa Axa kojeg je imala 13 godina.

"Naša Axa jučer je otišla trčati u nekoj drugoj dimenziji. Suznih očiju odlučili smo se sjećati ovih 13. i pol god s veseljem. Bila je vedar pesek, bila je blaga, bila je strpljiva, bila je maza, bila je najglasnije “zvono na vratima”, bila je najšarmantniji žicar klope, bila je prekrasna, bila je… ma nedostaje riječi", napisala je Bojana i nadodala:

"Stan je nekako tih i treba se priviknuti kada serviramo ručak da njuškica najtoplijih očiju, ne naslanja glavu na krilo tražeći poslasticu sa stola".

Gregorić Vejzović krenula je nabrajati što će joj sve nedostajati od Axe te kako joj je zahvalna za veselje i bezuvjetnu ljubav koju je kujica pokazivala.

"Nedostajat će njezino uplitanje u zezanciju natezanja Raula i Zoe, nedostajat će njezin brzi trk ususret po povratku s posla, nedostajat ce zagrljaj s mirisnim krznom posebne frizure njezinog “bodljikavog” ridža na leđima, nedostajat će to klupko topline koje bi dotrčalo u krilo kada bi predosjetila da je netko tužan ili bolestan, nedostajat će… Hvala Axa naša za veselje i bezuvjetnu ljubav! Volimo te i nosimo u srcima zauvijek!", napisala je za kraj.

Komentari puni podrške

U komentarima su mnogi izrazili riječi podrške navodeći kako im je žao da je Axa otišla te da je to tužan i nikad preboljen osjećaj.

"Nedostajat će njezin obris u žujanskoj travi, nedostajat će njezin trk u more za tvojom japankom, nedostajat će... trči sada iza duge, draga riđa", glasio je jedan komentar.

"Axicaaaa, sjećam se kao jučer kad je došla bebica", pisao je drugi komentar.

POGLEDAJTE VIDEO: Novinar koji je raskrinkao muljanje s novcima u sportskim savezima: 'Sustav je tako postavljen'