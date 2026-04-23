Automehaničari upozorili: Ovo nikako ne smijete učiniti ako natočite pogrešno gorivo

Točenje pogrešnog goriva u automobil skupa je i frustrirajuća greška koja može prouzročiti ozbiljna i trajna oštećenja motora. U trenutku nepažnje, uzrokovanom umorom, žurbom ili jednostavno zamjenom pištolja na nepoznatoj benzinskoj postaji, događa se situacija koja vozače može stajati i vremena i značajnog iznosa novca.

Stručnjaci iz tvrtke MoneySuperMarket upozoravaju kako je riječ o sve češćem problemu. Ipak, postoji jedna ključna stvar koju nikako ne smijete učiniti ako shvatite da ste pogriješili, a koja može drastično smanjiti potencijalnu štetu i spasiti vas od troškova koji se penju i do nekoliko tisuća eura, piše Express.

Najvažnije pravilo: Ne palite motor!

Automehaničari i stručnjaci jednoglasni su: ako ste natočili pogrešno gorivo, najgora stvar koju možete učiniti jest upaliti automobil. Mnogi vozači u panici naprave upravo to, no čak i samo davanje kontakta kod modernijih vozila može aktivirati pumpu za gorivo.

Jednom kada se pumpa aktivira, ona će pogrešnu tekućinu povući iz spremnika i poslati je prema osjetljivom sustavu ubrizgavanja. Time započinje proces koji gotovo neizbježno vodi do katastrofalnih i iznimno skupih kvarova. Ako pogrešku uočite na vrijeme, dok je krivo gorivo još uvijek samo u spremniku, problem je relativno jednostavno i jeftino rješiv. U tom slučaju, automobil ne pomičite, već odmah pozovite pomoć na cesti, poput HAK-a, ili vučnu službu koja će vozilo odvesti u servis.

Posljedice mogu biti katastrofalne

Šteta koja nastaje pokretanjem motora s pogrešnim gorivom uvelike ovisi o tome jeste li ulili benzin u dizelski motor ili obrnuto, pri čemu je prva opcija znatno opasnija i, nažalost, češća.

Benzin u dizelskom motoru

Ovo je najčešći i ujedno najskuplji scenarij. Razlog leži u prirodi dizelskog goriva, koje osim što služi kao pogonsko sredstvo, ima i ključno svojstvo podmazivanja osjetljivih dijelova sustava ubrizgavanja, poput visokotlačne pumpe i brizgaljki. Benzin, s druge strane, djeluje kao otapalo. On ispire taj nužni zaštitni sloj, što uzrokuje trenje metala o metal i brzo uništenje tih skupih komponenti.

Ako motor radi čak i kratko vrijeme, popravak vrlo vjerojatno uključuje zamjenu visokotlačne pumpe, brizgaljki, filtera i ispiranje cijelog sustava za gorivo. Troškovi takvog zahvata lako se mogu popeti na nekoliko tisuća eura.

Dizel u benzinskom motoru

Iako se događa rjeđe, dijelom i zato što je pištolj za dizelsko gorivo obično širi od otvora na spremnicima benzinskih automobila, i ova greška može uzrokovati ozbiljne probleme. Dizel je gušći i masniji od benzina te ne može biti pravilno zapaljen iskrom svjećice. To dovodi do začepljenja svjećica i filtera goriva, motor počinje nepravilno raditi, gubi snagu i dimi iz ispušnog sustava.

Dugotrajan rad motora u takvim uvjetima može dovesti i do skupog oštećenja katalizatora. Iako je šteta u pravilu manja nego u obrnutom slučaju, popravak i dalje zahtijeva profesionalnu intervenciju.

Što učiniti ako ste već pokrenuli motor?

Ako ste već upalili automobil i krenuli voziti prije nego što ste shvatili pogrešku, najvažnije je ne paničariti. Odmah se zaustavite na prvom sigurnom mjestu i ugasite motor. Svaki daljnji rad motora samo povećava rizik od još ozbiljnijih i skupljih oštećenja.

Ako ste još na benzinskoj postaji, ubacite mjenjač u neutralni položaj i pokušajte odgurati automobil na sigurno mjesto kako ne biste ometali druge. Zatim pozovite vučnu službu koja će vaše vozilo sigurno prevesti do servisa. Mehaničar će tada morati procijeniti razinu štete i poduzeti potrebne korake, koji mogu varirati od kompletnog ispiranja sustava do zamjene brojnih oštećenih dijelova.

U Hrvatskoj, cijena samo za ispumpavanje i čišćenje spremnika prije paljenja motora može iznositi do 75 eura. To je neusporedivo manji trošak u usporedbi s potencijalnim popravcima koji vas mogu stajati tisuće. Stoga, trenutak pažnje prilikom točenja goriva i, u slučaju pogreške, pridržavanje zlatnog pravila o nepaljenju motora najbolja su prevencija od glavobolje i nepotrebnog udarca na vaš novčanik.

POGLEDAJTE VIDEO: Mario ima auto iz 1935.: 'Ovaj je možda i jedini u Hrvatskoj koji je u voznom stanju'