Jedan od šest vozača priznaje da bi danas pao na vozačkom ispitu: Ovo su glavni uzroci

Nedavno provedeno istraživanje ukazuje na zabrinjavajuću činjenicu da bi značajan broj vozača vjerojatno ostao bez vozačke dozvole kada bi danas morali ponovno pristupiti polaganju ispita.

Prema dobivenim podacima, svaki šesti vozač smatra da ne bi zadovoljio današnje kriterije, prvenstveno zbog usvojenih loših navika, prisutne nervoze ili poteškoća s pravilnim bočnim parkiranjem.

Studija provedena na 2000 sudionika pokazala je da čak tri od deset vozača nisu sigurni u značenje novih prometnih znakova i propisa, uključujući i one koji se odnose na zdravstvene uvjete povezane s vidom. Kako navodi Express, stvarna razina sigurnosti na cestama možda je ozbiljnija nego što se dosad pretpostavljalo.

Iskustvo ne može nadomjestiti oštrinu vida

Brojni sudionici u prometu upravljaju vozilima unatoč oštećenju vida ili bez propisanih korekcijskih pomagala. Iako svaki deseti vozač priznaje da izbjegava vožnju u određenim uvjetima zbog zabrinutosti za vlastiti vid, četvrtina ispitanika s nesavršenim vidom tvrdi da njihovo dugogodišnje vozačko iskustvo kompenzira taj fizički nedostatak.

Stručnjaci upozoravaju da je takav stav iznimno opasan. Dr. Nigel Best, optometrist, ističe: "Postoje situacije u kojima se ne biste trebali nalaziti ako ste zabrinuti za svoj vid, a upravljanje vozilom svakako je jedna od njih. To je od posebne važnosti u ovom dijelu godine kada su uvjeti na cestama često otežani zbog kiše i smanjene vidljivosti."

Best je dodao kako razina opreza mora biti maksimalna, ne samo zbog drugih motornih vozila, već i zbog pješaka, biciklista te životinja koje se mogu iznenada pojaviti na kolniku.

Foto: Freepik

Najčešći problemi s percepcijom u prometu

Istraživanje je identificiralo konkretne probleme s kojima se vozači suočavaju:

Oštećenja kolnika: Rupe na cesti ili promjene u strukturi asfalta nalaze se na vrhu popisa elemenata koje vozači najteže uočavaju.

Biciklisti i prometna signalizacija: Čak 19 posto vozača priznalo je da nisu primijetili bicikliste u mrtvom kutu ili u uvjetima slabijeg osvjetljenja, dok 11 posto ima poteškoća s razaznavanjem oznaka traka na kolniku.

Vremenski uvjeti: Petina vozača navodi da imaju znatne poteškoće s vidljivošću tijekom kišnih razdoblja.

U situacijama smanjene vidljivosti, 41 posto vozača jednostavno smanji brzinu nadajući se pozitivnom ishodu, dok 35 posto njih u potpunosti izbjegava noćnu vožnju.

Foto: Freepik

Ignoriranje propisa unatoč sigurnosnom riziku

Zabrinjava podatak da trećina vozača smatra kako se problem lošeg vida ne tretira s dovoljnom ozbiljnošću u kontekstu sigurnosti cestovnog prometa. Slijedom toga, 53 posto ispitanika smatra da bi provjera vida trebala postati obavezan dio procesa obnove vozačke dozvole.

Međutim, praksa ukazuje na drugačije stanje. Od 56 posto vozača koji su zakonski obvezni nositi naočale ili kontaktne leće tijekom vožnje, njih čak 28 posto priznaje da upravljaju vozilom bez njih.

Prema anketi koju je proveo OnePoll, razlozi za ovakvo neodgovorno ponašanje variraju:

Zaboravljivost

Vožnja na kratkim relacijama

Osjećaj nelagode pri nošenju pomagala

Dr. Best naglašava važnost dosljednog korištenja propisanih pomagala: "Ako su vam za vožnju potrebne dioptrijske naočale ili leće, nužno ih je uvijek nositi, neovisno o duljini putovanja. Statistike pokazuju da se većina prometnih nesreća događa u blizini doma vozača, s obzirom na to da je riječ o području kojim se najčešće kreću. Stoga, čak i na relacijama od svega nekoliko kilometara, dužni ste poduzeti sve mjere kako biste zaštitili sebe i ostale sudionike u prometu."

Redoviti oftalmološki pregledi i strogo poštivanje prometnih propisa ključni su preduvjeti za sigurnost svih sudionika u prometu.

