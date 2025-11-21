Brzo odledite vjetrobransko staklo: Ovom jednostavnom metodom ćete uštedjeti vrijeme

Zaleđeno vjetrobransko staklo čest je problem s kojim se vozači suočavaju tijekom hladnih zimskih jutra, a njegovo čišćenje može biti dugotrajan i naporan proces.

Ipak, postoji jednostavna metoda koja može značajno ubrzati odleđivanje. Kako prenosi Express, jedan koristan savjet privukao je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Metoda usmjeravanja toplog zraka

Korisnica Sara Deutsch na platformi TikTok objavila je videozapis koji je zainteresirao brojne vozače.

"Mladi vozači ovo trebaju znati! Zaleđena stakla postat će svakodnevica s dolaskom hladnoće i snijega", navela je u opisu objave.

U svom videozapisu, Sara objašnjava jednostavan i učinkovit postupak. "Ako vam je vjetrobran zaleđen, obavezno spustite sjenila za sunce. Na taj način zaustavljate protok zraka prema gore i kabini te ga usmjeravate direktno na staklo. Time se stvara barijera koja omogućuje da se topli zrak koncentrira na staklo, što dovodi do znatno bržeg odleđivanja", savjetuje.

Mnogi vozači ostavljaju sjenila podignuta, ne shvaćajući da se tako topli zrak širi po cijeloj kabini umjesto da se zadrži tamo gdje je najpotrebniji.

Preporuke stručnjaka za sigurno odleđivanje

Iako je ovaj savjet koristan za ubrzavanje procesa, stručnjaci iz britanskog autokluba AA podsjećaju na provjereni i siguran postupak odleđivanja automobila.

Isključite brisače: Prije svega, provjerite jesu li brisači isključeni. Ako su zaleđeni za staklo, njihovo aktiviranje može oštetiti motorić brisača ili pokidati gumene metlice.

Upalite motor i grijanje: Pokrenite motor i uključite grijanje usmjereno na vjetrobransko staklo. Upalite i grijače stražnjeg stakla i retrovizora ako ih imate.

Koristite klima uređaj: Iako se čini nelogičnim, paljenje klima uređaja pomaže u isušivanju zraka unutar kabine, čime se sprječava dodatno zamagljivanje stakala iznutra.

Očistite snijeg: Dok se unutrašnjost grije, pometite sav snijeg s krova, haube i svjetala. Važno je da vam svjetla budu čista i vidljiva drugim sudionicima u prometu.

Upotrijebite strugalicu: Na kraju, strugalicom uklonite preostali led s vanjske strane stakala. Po potrebi možete koristiti i tekućinu za odleđivanje.

Najčešća pogreška koju rade vozači

Stručnjaci posebno upozoravaju na naviku koja može uzrokovati ozbiljnu štetu: polijevanje stakla vrućom vodom.

"Nikada nemojte koristiti vruću pa čak ni mlaku vodu za odleđivanje stakla. Staklo se naglo širi u dodiru s toplom vodom, a zatim se jednako brzo skuplja na hladnom zraku. Takvo naprezanje može uzrokovati pucanje, pogotovo ako na staklu već postoje sitna oštećenja ili pukotine", ističu iz AA.

Stoga se, umjesto riskantnih metoda, preporučuje pridržavanje provjerenih savjeta. Budite strpljivi i krenite na put tek kada su vam sva stakla potpuno čista jer je potpuna vidljivost ključna za sigurnu vožnju u zimskim uvjetima.

