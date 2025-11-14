Ovo su najprljavija mjesta u taksiju: Sadrže više bakterija i virusa nego zahodske daske

Korištenje taksija ili usluga dijeljenog prijevoza postalo je neizostavan dio urbane svakodnevice. U samo nekoliko klikova na pametnom telefonu, vozilo stiže pred vas, nudeći brz, praktičan i učinkovit način za dolazak na željeno odredište. Bilo da žurite na poslovni sastanak, vraćate se s večernjeg izlaska ili se vozite u novom gradu, ova usluga pruža osjećaj udobnosti i sigurnosti.

Međutim, ispod te naizgled čiste i uredne površine interijera automobila, krije se nevidljivi svijet mikroorganizama koji može predstavljati značajan rizik za naše zdravlje, piše HuffPost.

Stručnjaci za javno zdravstvo i infektologiju upozoravaju da unutrašnjost ovih vozila često sadrži iznenađujuće visoke razine bakterija i virusa, ponekad čak i višestruko veće od onih na površinama koje instinktivno smatrate prljavima, poput daske na javnom zahodu.

Najprljavija mjesta u taksiju

Iako se vozila redovito čiste, frekvencija putnika i stalni kontakt s različitim površinama čine ih idealnim mjestom za prijenos mikroorganizama. Stručnjaci takva mjesta nazivaju "područjima visokog dodira", a radi se o površinama koje gotovo svaki putnik neizbježno dodiruje.

Jedno je istraživanje otkrilo šokantan podatak: stražnja sjedala u vozilima za dijeljeni prijevoz mogu sadržavati čak 35.000 puta više bakterija od prosječne zahodske daske. Među najkritičnijim točkama ističu se sigurnosni pojasevi i njihove kopče, tipke za otvaranje prozora te unutarnje i vanjske ručke za otvaranje vrata. Ove površine, često izrađene od neporoznih materijala, omogućuju mikrobima da se lako skupljaju i prenose na ruke svakog sljedećeg putnika.

Studije su pokazale da se najveći broj različitih vrsta bakterija u automobilu ne nalazi na mjestima koja biste očekivali. Apsolutni rekorder je prtljažnik, gdje je identificirano preko 1400 različitih bakterija, što se objašnjava čestim prijevozom namirnica i drugih predmeta. Odmah iza njega slijede vozačevo sjedalo, ručica mjenjača i instrumentna ploča. Zanimljivo je da je volan, unatoč stalnom kontaktu s vozačevim rukama, imao relativno manji broj bakterija u usporedbi s drugim dijelovima vozila.

Bakterije i virusi koji uzrokuju probavne infekcije, poput E. coli ili norovirusa, mogu preživjeti na ovim površinama danima pa čak i tjednima. S druge strane, respiratorni virusi poput gripe ili virusa koji uzrokuje COVID-19 također se mogu prenijeti dodirom kontaminirane površine, iako je, prema stručnjacima, rizik od prijenosa udisanjem zajedničkog zraka u malom, zatvorenom prostoru ipak veći.

Mjere opreza za zaštitu zdravlja

Nije potrebno paničariti, već usvojiti nekoliko jednostavnih, ali iznimno učinkovitih navika koje mogu drastično smanjiti rizik od infekcije.

Prvi i najvažniji korak je temeljita higijena ruku. Odmah nakon izlaska iz vozila, operite ruke sapunom i vodom u trajanju od najmanje 20 sekundi. Ako vam sapun i voda nisu dostupni, poslužit će i dezinficijens na bazi alkohola (s najmanje 60 posto alkohola). Ipak, valja imati na umu da dezinficijensi nisu uvijek učinkoviti protiv svih vrsta mikroorganizama, poput norovirusa.

Tijekom same vožnje, ključno je izbjegavati dodirivanje lica, posebice usta, nosa i očiju. Ruke su glavni prijenosnik mikroba s površina na tijelo, a svjesnim izbjegavanjem dodirivanja lica prekidamo taj lanac prijenosa. Ako ste zabrinuti zbog respiratornih virusa, nošenje zaštitne maske može dodatno smanjiti rizik.

Ne smijete zaboraviti ni na jedan predmet koji neprestano držite u rukama: mobilni telefon. Zaslon telefona jedna je od najprljavijih površina s kojima ste u kontaktu, a često se koristi neposredno prije i tijekom naručivanja vožnje te ga mnogi odlažu na sjedalo. Redovito čišćenje i dezinfekcija telefona može spriječiti unakrsnu kontaminaciju.

