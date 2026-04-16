Vaš automobil može postati dom glodavcima i kukcima: 'Privlači ih ovo, a evo zašto'
Ako vozilo ostavite na dulje vrijeme, mogli biste se suočiti s najezdom glodavaca i insekata. Jedno od najneugodnijih iznenađenja koje vas može dočekati u nekorištenom automobilu jest najezda životinja
Mnogi će vozači ove godine ostaviti svoje automobile parkirane dok odlaze na godišnji odmor. No, duže nekorištenje vozila može uzrokovati niz problema, od praznog akumulatora do neočekivane najezde glodavaca i insekata.
Britanski autoklub RAC Drive upozorava vozače na skrivene opasnosti i potencijalno skupe popravke. "Ako redovito ne vozite svoj automobil, može doći do nekoliko ozbiljnih problema koji će zahtijevati skupe popravke", navode u svom vodiču. Iako je prazan akumulator najčešća posljedica, postoje i druge poteškoće na koje treba obratiti pozornost.
Što se događa s automobilom koji dugo stoji?
Ovisno o tome koliko dugo automobil stoji, problemi mogu postati sve ozbiljniji. Dok je razdoblje do dva tjedna uglavnom sigurno za većinu novijih vozila, dulja razdoblja neaktivnosti nose veće rizike.
Prazan akumulator i oštećene gume
Najpoznatiji problem je pražnjenje akumulatora. Ako se automobil ne koristi dulje vrijeme, akumulator se može isprazniti, osobito pri nižim temperaturama. U nekim slučajevima bit će ga potrebno i zamijeniti, piše Mirror.
Osim toga, gume mogu postati problem. Kada se vozilo ne pomiče, gume polako gube tlak, a na mjestu na kojem dodiruju podlogu mogu se stvoriti deformacije. Kako objašnjava RAC Drive, to ih može trajno oštetiti. Također, gume se mogu isušiti i popucati, pogotovo ako je automobil izložen suncu i vrućini.
Problemi s motorom, tekućinama i kočnicama
Moderni automobili opremljeni su brojnim elektroničkim sustavima koji, čak i kad je automobil ugašen, troše malu količinu energije. Ako motor dugo ne radi, električni spojevi mogu korodirati, što može uzrokovati kvarove.
Tekućine i gorivo također se s vremenom mogu pokvariti, što dovodi do lošijih performansi automobila. "Ako je vozilo izloženo vremenskim utjecajima, postupno će se pojaviti hrđa i korozija. Ključni dijelovi, uključujući kočnice, mogu blokirati. To također može dovesti do pucanja brtvi, što stvara uvjete za pojavu plijesni i truljenja", dodaju iz RAC Drivea.
Najezda glodavaca u vozilu
Jedno od najneugodnijih iznenađenja koje vas može dočekati jest najezda životinja. "Ako vozilo ostavite na dulje vrijeme, mogli biste se suočiti s najezdom glodavaca i insekata", upozoravaju stručnjaci.
Glodavce privlači toplina i sigurnost motornog prostora, a neki materijali, poput izolacije na bazi soje koja se koristi za oblaganje žica, posebno su im primamljivi. Pregriženi kabeli mogu uzrokovati kvarove na ključnim sustavima poput svjetala ili zračnih jastuka, a u najgorem slučaju i kratki spoj koji može dovesti do požara.
Kako pripremiti vozilo za duže stajanje?
Kako biste izbjegli probleme, RAC Drive savjetuje nekoliko važnih koraka koje trebate poduzeti, ovisno o tome koliko dugo planirate ostaviti automobil.
Do mjesec dana
Ako automobil ostavljate do mjesec dana, akumulator bi mogao početi slabiti. Na gumama se mogu pojaviti blage deformacije i gubitak tlaka. Kako biste to spriječili, parkirajte automobil u garažu ili ga prekrijte zaštitnom ceradom. Za očuvanje akumulatora, možete ga odspojiti ili koristiti punjač za održavanje.
Do tri mjeseca
Nakon tri mjeseca nekorištenja, problemi s akumulatorom, gorivom i gumama postaju znatno ozbiljniji. Tekućine u vozilu vjerojatno će trebati nadopuniti ili u potpunosti zamijeniti. Kako biste spriječili oštećenje guma, prije ostavljanja automobila napumpajte ih na maksimalni preporučeni tlak. Priprema automobila za dugotrajno stajanje uključuje niz koraka koji osiguravaju da ostane u dobrom stanju.
Prije odlaska na put, posvetite malo vremena vozilu. Temeljita priprema može vas poštedjeti neugodnih iznenađenja i skupih popravaka po povratku s odmora. Ne zaboravite, također, ne ostavljati hranu u automobilu ili njegovoj blizini kako ne biste privukli neželjene goste.
POGLEDAJTE GALERIJU
POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'