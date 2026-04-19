Stručnjak za automobile pojašnjava: Zabluda o vožnji 'u leru' može vas skupo koštati

S obzirom na kontinuirani rast cijena goriva, vozači neprestano traže metode za smanjenje potrošnje i optimizaciju troškova. U nastojanju da maksimalno iskoriste kapacitet spremnika goriva, mnogi primjenjuju različite tehnike vožnje, no neke od njih, suprotno uvriježenom mišljenju, mogu rezultirati povećanim troškovima i sigurnosnim rizicima.

Takve strategije obuhvaćaju niz prilagodbi u stilu vožnje s ciljem povećanja energetske učinkovitosti vozila. Ipak, pojedine metode često se pogrešno interpretiraju, a najčešći je primjer vožnja nizbrdo, piše Mirror.

Zabluda o uštedi goriva

Značajan broj vozača vjeruje kako prebacivanjem mjenjača u neutralni položaj (prazan hod) tijekom vožnje nizbrdo ostvaruju uštedu goriva. Iako je uvriježeno mišljenje da ovakav način vožnje smanjuje potrošnju, stručne analize pokazuju suprotno.

Mike Fazal, stručnjak za motorna vozila, pojasnio je zašto je riječ o zabludi: "Vožnja nizbrdo u neutralnom stupnju prijenosa smanjuje kontrolu vozača i, kod modernih automobila, može čak potrošiti više goriva nego ostajanje u brzini."

Prema njegovim riječima, kada vozač otpusti papučicu gasa dok je vozilo u stupnju prijenosa, sustav za ubrizgavanje goriva kod modernih motora prekida dovod goriva. Vozilo se tada kreće inercijom, bez potrošnje goriva, a vozač zadržava potpunu kontrolu zahvaljujući tzv. kočenju motorom.

"Ako je mjenjač u neutralnom položaju, motor umjesto toga mora nastaviti trošiti gorivo kako bi radio u praznom hodu, što zapravo može povećati potrošnju u usporedbi s ostankom u brzini", dodaje Fazal.

Sigurnosni rizici i utjecaj na vozilo

Osim što je neučinkovita u pogledu uštede goriva, takva praksa uzrokuje i ubrzano trošenje ključnih komponenti vozila te predstavlja značajan sigurnosni rizik. Budući da se ne koristi kočenje motorom, cjelokupna sila zaustavljanja prebacuje se na kočioni sustav.

Tijekom vožnje na dugim i strmim nizbrdicama to može uzrokovati pregrijavanje kočnica, što umanjuje njihovu učinkovitost, a u ekstremnim situacijama može dovesti i do njihovog potpunog otkazivanja. U takvim okolnostima vozilo nekontrolirano ubrzava, a vozaču je znatno otežano sigurno savladavanje zavoja i pravovremeno reagiranje na nepredviđene situacije.

Metode za smanjenje potrošnje goriva

Ipak, postoje provjerene tehnike koje vozači mogu primijeniti kako bi smanjili potrošnju goriva i optimizirali troškove vožnje.

Ujednačena vožnja

Stručnjaci naglašavaju da ujednačeno ubrzavanje i održavanje konstantne brzine rezultira manjom potrošnjom goriva, za razliku od agresivne vožnje koja znatno povećava potrošnju. Prema riječima Fazala, učestalo kočenje i naglo ubrzavanje drastično smanjuju energetsku učinkovitost vozila.

"Ako imate ručni mjenjač, uvijek biste trebali prebaciti u viši stupanj prijenosa čim je to praktično. A ako vozite automatik, pokušajte nježno pritiskati papučicu gasa kako bi promjene bile što uglađenije i brže", savjetuje.

Tlak u gumama

Tlak u pneumaticima značajno utječe na potrošnju goriva. Stoga su redovite provjere tlaka i stanja guma ključne za održavanje optimalne učinkovitosti. Neodgovarajući tlak povećava otpor kotrljanja, zbog čega motor mora uložiti dodatni napor, što izravno dovodi do veće potrošnje goriva.

Suvišno opterećenje vozila

Dodatno, ukupna masa vozila izravno utječe na njegovu potrošnju. Uklanjanje nepotrebnih i teških predmeta iz prtljažnika i unutrašnjosti vozila smanjuje opterećenje motora i dugoročno doprinosi smanjenju potrošnje. Iz istog razloga, preporučuje se uklanjanje krovnih nosača i kutija kada nisu u uporabi.

Čak i kada su prazni, oni narušavaju aerodinamiku vozila i povećavaju otpor zraka, što rezultira većom potrošnjom goriva, osobito pri višim brzinama.

