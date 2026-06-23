Stravična nesreća u Francuskoj: Mladi nogometaš (21) bori se za život nakon reanimacije

Francusku je potresla velika tragedija nakon što je 21-godišnji nogometaš Kenzo Kies, član francuskog kluba Guingamp, proglašen moždano mrtvim nakon nesreće tijekom kupanja u rijeci Rhôni kod Lyona.

Prema pisanju lokalnih medija, Hitna pomoć intervenirala je oko 17:30 sati po lokalnom vremenu nakon dojave o osobama koje su se našle u opasnosti u rijeci.

Kako navodi ActuLyon, četvero ljudi, uključujući Kies, povukla je snažna riječna struja na području slapova Feyssine na istoku Francuske. Dvije osobe uspjele su biti izvučene iz vode bez potrebe za medicinskom intervencijom, dok je treća osoba spašena i reanimirana na mjestu događaja, nakon čega je prevezena u bolnicu u stabilnom stanju.

Kies je, međutim, isprva nestao pod vodom. Ronioci su ga nakon potrage uspjeli izvući, a reanimacija je provedena na licu mjesta prije nego što je hitno prebačen u bolnicu. Unatoč liječničkoj intervenciji, proglašen je moždano mrtvim.

Moždana smrt označava potpuni i nepovratan prestanak svih funkcija mozga. Iako srce može nastaviti kucati uz pomoć medicinskih uređaja, osoba se u medicinskom i pravnom smislu smatra preminulom, budući da su svijest, disanje i sve moždane funkcije trajno ugašene.

Kenzo Kies nogometnu je karijeru započeo u Lyonu 2010. godine, gdje je prošao kroz omladinske kategorije i rezervnu momčad, a u klubu je proveo osam godina. Nakon toga prešao je u Saint-Étienne, a prošlog ljeta, po isteku ugovora, pridružio se rezervnoj momčadi drugoligaša En Avant Guingampa.

Nakon tragedije, francuska sportska ministrica Marina Ferrari upozorila je na opasnosti kupanja u nesigurnim i nesuperviziranim područjima, osobito tijekom toplinskog vala koji je pogodio zemlju.

“U Lyonu su temperature blizu 40 stupnjeva. Od prošlog vikenda utopilo se oko 20 ljudi. Pozivam građane da poštuju sigurnosna upozorenja. Ljudi se kupaju na nesigurnim i nesuperviziranim mjestima tijekom toplinskih valova i to nije nimalo bezazleno”, poručila je Ferrari.

Francuske vlasti otvorile su istragu o okolnostima nesreće