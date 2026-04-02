Tirke iskreno o borbi, obitelji i pritisku: 'Mama to ne može gledati'

Na FNC 29 eventu u Ljubljani gledatelje očekuje još jedna velika borba za naslov. U Stožicama će se za pojas u perolakoj kategoriji boriti Ivan “Tirke” Sičaja i Eduard Kexel.

Sičaja (8-1) se vraća u kavez samo šest mjeseci nakon što je osvojio naslov, a sada ga čeka prva obrana pojasa. Riječ je o borcu koji čeka pogrešku protivnika i nemilosrdno je kažnjava, što ga je i dovelo do borbe za titulu. Kexel (12-3) dolazi u Ljubljanu s jasnim ciljem. Preuzeti pojas.

Spektakularni FNC 29 iz Arene Stožice pratite na platformi Voyo!

Sve je spremno za veliki okršaj u Stožice Areni, a mi smo razgovarali s prvakom Sičajom.

"Kexel je dobar borac, ali smatram da ću ja to riješiti u svoju korist. Vidio sam da je malo prgav i samouvjeren, ne kao Politylo, ali ima te elemente. Sviđa mi se što će i na vaganju biti vatreno", rekao je na početku razgovora pa nastavio o potencijalnim protivnicima za prvaka

"Zamišljao sam Giorgadzea ili Račića. Ja se želim boriti, već od devetog mjeseca čekam meč", kaže te dodaje anegdote kako njegova obitelj prati mečeve

"Moja mama ne gleda moje borbe ni na replayu, a njegova je već bila u kavezu nakon prve pobjede. Mama i tata nas podržavaju, tata dolazi na eventa, ali mama to ne može gledati. Mještani Rame i dalje ne mogu vjerovati čime se bavimo, ne gledaju na to kao sport od kojeg se može živjeti. No, svi nas podržavaju", kaže pa dodaje gdje bi se volio boriti.

"Dvorana u Mostaru neće tako skoro biti gotova, tako da nemam bolje opcije osim stadiona Zrinjskog. Možda i Zenica dolazi u obzir, ali daleko je", rekao je.

"Dat ću sve od sebe da obranim pojas i da ga opet branim u Areni Zagreb u rujnu. Ne volim ovo, ja moram biti aktivan. Znam se nekada i našaliti da mi je bolje ne imati pojas pa se svako malo boriti. Možda ću nekada ući s motorom u kavez, hvala ti na toj ideji!", zaključuje Tirke.

